Mercado de Puerto La Cruz estuvo abierto en primer día de cuarentena / Arturo Ramírez

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, informó que sólo 7% de los negocios formales trabajó este martes, primer día de la cuarentena nacional decretada por el Gobierno.

“Todo está cerrado. En la avenida Caracas ni los chinos están laborando. En el bulevar 5 de Julio, algunos pocos locales que venden alimentos sí están trabajando”, apuntó.

Todos los comerciantes, aseguró Raad, están atendiendo al público utilizando tapabocas para acatar la norma establecida por las autoridades.

En el caso de Puerto La Cruz, la mayoría de los comercios ubicados en el centro estuvieron cerrados. Solo algunos que venden alimentos abrieron sus puertas para atender al público.

El mercado porteño también estuvo abierto desde temprano y registró afluencia de compradores. Para ingresar al recinto se habilitaron únicamente los dos portones ubicados en el Paseo Miranda.

Cabe destacar que a los que no portaban tapabocas y guantes, los funcionarios de seguridad no los dejaban ingresar como medida de precaución contra el coronavirus.

Por otro lado, en horas de la mañana de este martes, autoridades del Órgano de Defensa Integral (ODDI) de Anzoátegui señalaron que los establecimientos de alimentos sólo laborarán desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm.

La alcaldesa de Sotillo y miembro de este equipo, Herminia García, exhortó a la población a salir a la calle sólo para abastecerse de alimentos o medicinas; de lo contrario, le recomendó quedarse en casa para evitar más contagios del Covid-19.

“O lo mata el virus o lo mata el hambre”

A juicio del diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Andrés Michelangeli, es muy difícil que la ciudadanía se quede en sus hogares.

“Lamentablemente la gente no puede cumplir la cuarentena porque no tiene nada que comer. O lo mata el virus o lo mata el hambre. Por eso hoy vimos que se registró solo 30% menos de afluencia de personas de lo normal. Lo peor es que apenas 40% de los que estaban en la calle lo hacían con tapabocas. Además, en el caso de Barcelona, que no hay agua, ¿cómo la gente se lava las manos?”, acotó el parlamentario.

Barcelona / Jesús Bermúdez

