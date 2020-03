Las fronteras se atascan en Europa

Las medidas se toman en el marco del brote de coronavirus / Foto: AP

Los viajeros desesperados en automóviles y camiones ahogaron las fronteras europeas este miércoles, y crearon atascos de tráfico de hasta 17 millas de largo mientras intentaban regresar a casa antes de que los pasos fronterizos se cerraran de golpe. Las medidas se toman en el marco del brote de coronavirus.

Durante la noche, Hungría abrió sus fronteras en fases, en la búsqueda de aliviar algo de la presión de los europeos orientales que intentaban volver a sus hogares. A los ciudadanos búlgaros primero se les permitió cruzar el país fóbico de los inmigrantes en convoyes cuidadosamente controlados, luego los rumanos tuvieron un turno.

Pero para el miércoles temprano en el lado austríaco de la frontera, los camiones fueron respaldados por 28 kilómetros (17 millas) y los automóviles por 14 kilómetros (casi 9 millas) como reglas que permitían que solo los húngaros o los camiones de transporte regresaran.

Los líderes de la Unión Europea han puesto en marcha labores para asegurarse de que los alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales sigan fluyendo. Mirando hacia el futuro, también están tratando de encontrar formas de permitir que los trabajadores agrícolas estacionales, necesarios para mantener la producción de alimentos, viajen de un lado a otro.

Las naciones de todo el mundo enfrentaban los mismos problemas. Estados Unidos y Canadá trabajan en una prohibición mutua de viajes no esenciales entre los dos países.

En el sudeste asiático, la calzada entre Malasia y el centro financiero de Singapur estaba inquietantemente silenciosa después de que Malasia cerró sus fronteras, mientras que Filipinas retrocedió en una orden que daba a los extranjeros 72 horas para salir de una gran parte de su isla principal.

La administración del presidente Donald Trump estaba considerando un plan para devolver de inmediato a México a todas las personas que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, según dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el plan no se ha finalizado.

Fracturas económicas

Cada vez más preocupados por las consecuencias económicas del cierre global, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos anunciaron paquetes de rescate por un total de cientos de miles de millones de dólares, mientras que el crítico del Fondo Monetario Internacional, de Venezuela, le pidió a la institución un préstamo de $ 5 mil millones.

Los principales mercados bursátiles asiáticos retrocedieron el miércoles después de las ganancias iniciales luego de que Wall Street saltó a la promesa de ayuda de Trump.

En Bruselas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que había “un enfoque unánime y unido” a la decisión de prohibir a la mayoría de los extranjeros que ingresen a la UE durante 30 días.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que los líderes europeos acordaron en una conferencia telefónica la propuesta de la comisión de prohibir la entrada al bloque, junto con Noruega, Suiza, Islandia y Gran Bretaña, con “excepciones muy limitadas”. Alemania implementará la decisión de inmediato.

Pero hasta ahora, los esfuerzos de la UE para suavizar la transición han fracasado.

Incluso los turistas en las icónicas islas Galápagos de Ecuador, a 1,000 kilómetros (620 millas) de la parte continental de América del Sur, se han visto afectados. La canadiense Jessy Lamontaine y su familia estaban atrapados en la isla cuando se suspendieron los vuelos y se perdieron el último viaje.

El gobernador de Galápagos, Norman Wray, dijo que los 2.000 extranjeros que permanecen en el archipiélago la próxima semana pueden salir en vuelos charter o aprobados por el gobierno.

Más afectados fuera de China

En Italia, la nación más afectada después de China, las infecciones aumentaron a 27.980 el martes. Con 2.503 muertes, representa un tercio de la cifra mundial de muertes.

España, el cuarto país más infectado, vio que sus casos se dispararon en más de 2,000 en un día a 11,178. Las muertes relacionadas con virus aumentaron a 491, una cifra que incluyó a 17 residentes mayores de un hogar de ancianos en Madrid.

Berlín / AP

Share This:



































Comentarios