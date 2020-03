Se registraron restricciones en segundo día de cuarentena en Anzoátegui

El presidente del Órgano de Transporte, Dilio Marcano, señaló que se redujo la cantidad de unidades del transporte público / Foto: Arturo Ramírez

Este miércoles 18 de marzo, segundo día de cuarentena nacional decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, los accesos viales en distintos puntos de Anzoátegui amanecieron con restricciones.

Alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaban supervisiones a los conductores de los vehículos para comprobar si cumplían con el uso del tapaboca, como parte de las medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 que hasta los momentos suma 36 contagios en Venezuela, dos de ellos en la entidad.

Según conductores consultados, los funcionarios preguntaban los motivos de la salida de su municipio de residencia y de no ser por razones de prioridad les pedían que retornaran a sus hogares. Similar medida le aplicaban a quienes no cumplían con las normas de protección.

En puntos específicos impedían el paso absoluto de los vehículos y les sugerían la utilización de otras rutas.

Por ejemplo, en Barcelona, el acceso a la vialidad estaba restringido a la altura del antiguo establecimiento Sigo y la ruta alterna era por el sector Villas Olímpicas, en donde se generó congestión en el tráfico debido al colapso de aguas servidas y a la presencia de huecos en el asfaltado.

Las avenidas Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna), a la altura de Makro en Puerto La Cruz y la Daniel Camejo Octavio, en las inmediaciones de las Casas Botes, también estaban cerradas.

Transporte

De acuerdo con el presidente del Órgano Superior de Transporte de Anzoátegui, Dilio Marcano, la cantidad de unidades de transporte urbano y del Bus de Tránsito Rápido (BTR) de la zona metropolitana se redujo debido a la poca afluencia de pasajeros que se encuentra en las calles. Especificó que 14 unidades de BTR están prestando servicios en las cuatro líneas establecidas.

Indicó que en otros ejes de Anzoátegui el transporte interurbano e intermunicipal fue restringido.

Además manifestó que están impidiendo la entrada de usuarios que no utilicen tapaboca. Hizo un llamado a la población a no salir de sus casas, si no es necesario, para evitar posibles contagios “ya que no se sabe quiénes son los ciudadanos que están trasladándose y de dónde provienen”.

Milena Pérez / Barcelona

