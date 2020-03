Sector salud afirma no estar en condiciones para un brote de Covid-19

Personal del hospital Razetti asegura que no les han informado si habrá un área especial para atender solo casos del virus / Fotos: Arturo Ramírez

Angustiada porque su hijo tiene mucho dolor, ella camina por los pasillos esperando un milagro. Ve a un doctor, le hace señas con las manos, pero no la atiende. Pasa otro médico, también trata de llamar su atención, tampoco no lo logra: se repite la misma historia.

Algunas gotas de sudor corren por su frente, el corazón se le acelera porque no encuentran solución y de repente ve a una enfermera.

Se le acerca y, a diferencia de los dos primeros intentos, en esta oportunidad sí es atendida. “Necesito estos medicamentos, ¿sabe si los puedo encontrar en la farmacia del hospital?”, pregunta la señora de estatura baja y cabello no tan largo.

De inmediato, con voz de lamento, la enfermera le responde: “Señora, aquí no hay nada de eso. Tiene que comprarlo en una farmacia”.

Mientras esto ocurre en uno de los pasillos del centro de salud, en la entrada se encuentra la licenciada Yenis Blanco quejándose de la “mala atención” recibida el pasado 21 de febrero del presente año.

“Vine en la noche con mi hija, que necesitaba ser operada de apendicitis y se estaba retorciendo del dolor, pero no la pudieron intervenir porque, según los residentes que estaban en el área de Cirugía General, no había ningún cirujano de guardia. Ese día viví un viacrucis con mi hija, pues tuvimos que esperar hasta el otro día a las 11:00 am para que la operaran”, relató.

Estas son solamente unas de las muchas lamentables historias, que se viven a diario en el Hospital Universitario Dr Luis Razetti de Barcelona. Y lo peor es que esta escasez de insumos y falta de personal se repite en los demás centros de salud del estado Anzoátegui.

Pese a esta situación tan crítica, tanto el presidente Nicolás Maduro como algunos de sus voceros afirman que el país está preparado y tiene todos los equipos y materiales necesarios para atender posibles casos de la enfermedad causada por el coronavirus o Covid-19, como lo denominó la Organización Mundial de la Salud.

“Venezuela cuenta con las infraestructuras modernas, equipo tecnológico, personal calificado para el diagnóstico y certificación del coronavirus” aseguró en días recientes la presidente del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (Inhrr), Lesbia Muro, a través de un programa de radio.

Incluso, el pasado 8 de marzo, el Ministerio de Salud dio a conocer una lista de hospitales que, supuestamente, están preparados para brindar atención a personas que presenten síntomas de esta enfermedad.

Según el documento difundido a través de diferentes medios de comunicación, el país cuenta con 35 hospitales de 21 estados, que podrían servir de centros de salud centinelas para atender casos posibles de Covid-19.

En la lista figuran el Hospital Razetti de Barcelona y el Felipe Guevara Rojas, ubicado en El Tigre. No obstante, esta afirmación gubernamental luce un poco paradójica si se consideran las condiciones de los nosocomios, no sólo de Anzoátegui, sino los del resto del territorio nacional.

“En los centros de salud del estado no hay condiciones ni para atender una gripe cualquiera. Si somos realistas no estamos preparados para atender un caso de coronavirus, pues la situación que se vive en los hospitales es muy precaria. No hay espacios de aislamiento, ni siquiera para hospitalizar”, señaló el presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, José Ramón Calil.

Preparativos

En el Razetti, principal hospital de Anzoátegui y donde laboran más de 2 mil 600 personas, según cifras extraoficiales, se conoció que ya se está adecuando un espacio para atender a posibles pacientes que presenten síntomas del coronavirus.

“La sala de la emergencia de Cirugía General está cerrada desde hace dos días (esto fue el 5/3), supuestamente, porque la están adecuando para eso.

Se dice que si llega a haber un caso cerrarán todas las áreas de la Emergencia porque no puede haber nadie. Hasta ahora el personal del hospital no tiene información oficial sobre cuál es el espacio para atender estos posibles casos. Sólo sabemos que específicamente en la sala de emergencia de Cirugía General caben tres cubículos para pacientes”, comentaron dos médicos que prefirieron no identificarse por temor a represalias.



El equipo de El Tiempo intentó varias veces contactar a la directora del hospital Razetti, Tibisay Triana, para corroborar la información, pero no fue posible.

Mientras tanto, todos los trabajadores (entre camilleros, personal de limpieza, médicos, enfermeras) que fueron consultados en el recinto coinciden en que “No estamos preparados para atender casos de coronavirus”.

“No han llegado ni medicamentos ni insumos, no tenemos nada. Nos sentimos de manos atadas”, expresó Manuel Vargas, quien labora en el nosocomio capitalino desde hace 16 años.

El señalamiento de este trabajador lo compartió el anestesiólogo José Salazar, quien enfatizó: “Aquí no podemos ni atender a una persona con otras patologías todos los días, imagínese si se trata de un caso de coronavirus que requiere de mayores cuidados. Aquí hay más de 70% de escasez de insumos”.

El delegado de prevención del hospital barcelonés, Edison Hernández, manifestó que los únicos problemas no son la falta de medicinas y espacios adecuados para tratar a pacientes de este tipo, sino también la ausencia de equipos de protección para el personal.

“Para atender estos casos se deben tener batas desechables y para el hospital no mandan batas de ese tipo. Cuando envía sólo llegan pocas, pero no es constante. También se necesitan guantes, gorros, papeleras especiales y mucho más. El Gobierno nacional aún no ha mandado esa dotación especial. Lo peor es que en caso de que envíen se necesita una cantidad considerable, es decir, unas 500 batas desechables y unos 10 mil pares de guantes por cada dos días”, afirmó.

En el caso del hospital Dr César Rodríguez, centro adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), el cual está ubicado en Puerto La Cruz, ya hay siete salas de aislamiento preparadas para recibir pacientes que presenten los síntomas del coronavirus. Así lo afirmó el director del nosocomio, Edgar Carrasco.

“Son siete camas, dos están en Medicina Interna, tres en Cirugía General y dos en el área de Obstetricia. Estamos buscando tres más para tener 10.

Además de esto, ya dimos cinco charlas de preparación al personal para que sepan cómo cuidarse todos, médicos, personal y paciente. En caso de que se complique algún caso que llegue sería trasladado al hospital Razetti o al de Las Garzas. Para eso tenemos una ambulancia activa”, aseguró la semana pasada.

Carrasco añadió que han estado guardando parte de los insumos que llegan al centro de salud para poder estar preparados en caso de que se presente una persona con el Covid-19. “Por ahora estamos llamando a lavarse las manos y tomar medidas de prevención, pero sin olvidar la previsión”.

Este panorama que dio a conocer el director del Ivss de Guaraguao es contrario al descrito por dos doctores consultados en días recientes.

“Aquí no hay nada de lo que hace falta para atender a un paciente con coronavirus, ni siquiera espacio para aislarlo. Tampoco se hacen pruebas para detectar la enfermedad, no hay medicamentos para tratarlos, y mucho menos material para que el personal se proteja. Pueden lograr improvisar una sala para eso, pero no hay una apta como tal”, dijo uno de los entrevistados, quien no se identificó por temor.

En el hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, una de las doctoras que estaba de guardia el miércoles 4 de marzo dijo que “aquí tampoco estamos preparados para nada que tenga que ver con pacientes con coronavirus. Hasta donde sé, no se está habilitando ningún espacio para atender casos”.

Se intentó conversar con Ana Unamo, directora de este recinto, para conocer su versión al respecto, pero no fue posible.

Incertidumbre

Pese a que existen indicios de que al menos en dos centros de salud de la zona norte de la entidad ya se están adecuando espacios para atender a pacientes con el virus que surgió en China, específicamente en Wuhan, el presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, José Ramón Calil, se muestra preocupado por la forma como se pueden estar llevando las cosas.

“En el estado no hay espacios de aislamiento adecuados. Si los hay ahorita son mal elaborados y todas las cosas improvisadas salen mal. Esto sin contar la escasez de insumos y medicamentos, lo cual obligaría a las personas a comprar sus cosas, los kits quirúrgicos y los analgésicos. Si hay algún caso de coronavirus habrá que persignarse”, apuntó.

Mientras sigue en el ambiente la duda de si Anzoátegui está preparado para brindar la atención oportuna a pacientes con esta enfermedad, el Covid-19 ya ha cobrado la vida de más de 4 mil personas en el mundo. Además, en Brasil (20) y Colombia (3), países vecinos de Venezuela, ya se han reportado casos de pacientes con el virus.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

