Pocos compradores y variedad marcaron la jornada de este domingo en mercados de pescado

Los mercados de pescado estuvieron poco concurridos este domingo / Foto: Arturo Ramírez

Baja afluencia de compradores y poca variedad de especies fue la norma, este domingo, en el mercado de Los Cocos de Puerto La Cruz y en el sector Volcadero del municipio Guanta. En ambos expenden pescado.

En el mercado ubicado al final del paseo de la Cruz y el Mar, en el sentido Puerto La Cruz-Lechería, se notaba la baja afluencia de compradores, pues los locales no lucían abarrotados y estacionar el vehículo no era algo casi imposible, como ocurría en días normales, antes de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional para disminuir la propagación del coronavirus.

Rafael Marcano, expendedor de especies marinas, señaló que las ventas han caído mucho, especialmente aquellas que se hacen en papel moneda, debido a que la gente no tiene dinero.

“No hay bancos trabajando, de dónde va a sacar la gente efectivo para comprar. Por eso hay pocos clientes y los precios en dinero constante y sonante se han mantenido estables y yo diría que hasta han bajado”, señaló.

Este domingo, si el pago era en efectivo, la chicharra costaba Bs 45 mil el kilo, la cojinúa Bs 80 mil, la sardina Bs 10 mil, la lamparosa Bs 70 mil y la cabaña Bs 70 mil.

Mientras que si el pago era realizado por algún medio electrónico (punto de ventas, transferencia o pago móvil) los precios variaban sustancialmente, pues la cojinúa se cotizaba en Bs 250 mil, la chicharra en 150 mil y la lamparosa en 200 mil bolívares.

El usuario Roger Martínez dijo que él seguía haciendo el esfuerzo de reunir efectivo para comprar pescado, el cual aún es más económico que la carne. “Por ejemplo, yo compré una caja de chicharra y me costó 450 mil bolívares, mientras que un kilo de carne de res me costaría 300 mil bolívares y, obviamente, el pescado me rendirá más”, señaló.

En Guanta

En los expendios de pecado ubicados en el sector Volcadero de Guanta la situación era similar: pocos compradores y variedad.

Especies como cazón y raya costaban 200 mil bolívares si el pago era por punto de venta, mientras que la cojinúa y la liza valían 150 mil y 90 mil bolívares, respectivamente.

El jueves pasado el cazón estaba en 150 mil y la cojinúa en 120 mil bolívares, pero en efectivo.

En algunos puestos se conseguían cuna y pargo, pero por encima de los Bs 300 mil.

En abastos y carnicerías de Guanta limitaban la entrada de los clientes para evitar aglomeraciones, como medida preventiva contra el coronavirus, pero igual se formaban colas en la entrada de los establecimientos y nadie respetaba la distancia de un metro entre persona y persona. Eso sí, todas estaban con tapabocas de distintas confecciones, materiales y colores.

Puerto la Cruz / José Useche / Magda Llovera

Share This:



































Comentarios