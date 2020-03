Gladiadores espera crear una nueva historia en el baloncesto anzoatiguense

Gladiadores será el representante de Anzoátegui en la Superliga de Baloncesto (Foto: Samir Aponte)

El 26 de marzo fue la fecha estipulada por el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hantonhy Coello y la plana directiva del nuevo circuito rentado del país para el comienzo de la Superliga Profesional de Baloncesto (SLPB), donde harán vida 16 instituciones del país.



Anzoátegui, pese a la gran incertidumbre que había al respecto, tendrá participación en este torneo. Sin embargo, extrañamente no será Marinos el que representará al estado en los tabloncillos nacionales, pues ese lugar será ocupado por Gladiadores, organización que ha crecido en los últimos años y ahora tendrá la oportunidad de subir al máximo nivel del básquet criollo.



Gladiadores cuenta con experiencia en la llamada Serie A, que se disputó entre febrero y mayo de 2019. Allí, el conjunto azul finalizó tercero, luego de llegar al Final Four efectuado en Parque Miranda.



Este certamen cambió de nombre y de sistema, pues se renombró como Liga Especial de Desarrollo (LED1), en la que sólo podían participar jugadores menores de 23 años y con un máximo de minutos disputados en el baloncesto profesional del país.



Pese a los cambios, los orientales repitieron el resultado de la Serie A y se montaron en el podio en el tercer escalafón.



“Sabemos que son cosas totalmente diferentes. Esa experiencia en Serie A y LED les permitió a los jugadores tener más roce y desarrollo, eso se gana jugando. Pero será una liga un poco atípica, porque se van a mezclar los equipos de expansión con los consagrados en la LPB“, aseguró Gianni Patiño, gerente de la organización.



La nueva SLPB tendrá seis combinados más que la anterior LPB, y poseerá siete nombres conocidos de aquella competición como Cocodrilos de Caracas, Guaros de Lara, Guaiqueríes de Margarita, Gigantes de Guayana, Guaros de Lara y Trotamundos de Carabobo. También varias franquicias de la LED1 del calibre de Cangrejeros de Monagas y Broncos, ahora de Petare.



Guaros, Trotamundos y Cocodrilos son algunos de los conjuntos que ya tienen una preparación óptima en cuanto a tiempo respecto a los demás oponentes, puesto en el caso de los saurios y el expreso azul la pretemporada está en una fase avanzada antes de la suspensión obligada por la prevención de coronavirus.



“Nosotros fuimos de los últimos en ingresar a la Superliga. Pero debemos prepararnos para ir al mercado a buscar buenos jugadores libres que están a disposición. Estamos atrasados en comparación con algunos equipos pero me atrevería a decir que estamos por encima de algunos equipos de expansión por el hecho de tener un recorrido“, detalló el directivo anzoatiguense.



Compromiso regional

La ausencia de Marinos de Anzoátegui le otorga a Gladiadores no sólo una plaza en la nueva competición rentada de baloncesto en Venezuela, sino que también recae sobre ellos la responsabilidad de representar al estado con más títulos profesionales de baloncesto en el país.



“Más que presión, lo veo como un compromiso. Pienso que se está escribiendo una nueva historia en el baloncesto de la zona, por algo vamos a estar ocupando este nuevo espacio. Vamos a buscar que la fanaticada se sienta identificada con el equipo“, afirmó Patiño.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

Share This:



































Comentarios