Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes formas. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero éste puede ocasionar enfermedades graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

Rosie y el dinero

El programa especial de Rosie O’Donnell vía streaming recaudó cerca de 600.000 dólares para los pacientes con el virus.

Su programa del domingo incluyó a Gloria Estefan cantando “There’s Always Tomorrow”, Kristin Chenoweth con “Taylor the Latte Boy”, Gavin Creel con “You Matter to Me” y Darren Criss con “Being Alive”.

El especial se transmitió en vivo por Broadway.com y su canal de YouTube. El dinero será destinado para que la organización The Actors Fund ayude a aquellos que padecen el nuevo coronavirus.

Otros momentos destacados incluyeron a Neil Patrick Harris haciendo magia con sus hijos, Patti LuPone interpretando “A Hundred Years From Today” y Adrienne Warren en vivo desde su tina cantando “Simply The Best”.

Amazon libera programas

Amazon dará a los padres de familia acceso gratuito por streaming a más de 40 programas infantiles, incluyendo “Pete the Cat” e “If You Give a Mouse a Cookie” así como temporadas selectas de programas infantiles de PBS como “Arthur” y “Daniel Tiger’s Neighborhood”.

Los usuarios interesados, pueden acceder a los programas infantiles con una cuenta de Amazon válida, la cual es gratuita. Los programas están disponibles para los clientes de la empresa a nivel mundial. Normalmente estos programas se pueden ver con una suscripción de Prime Video.

Otros programas gratuitos de momento son “Jesse and Nessy”, “Bug Diaries”, “Costume Quest” y “The Snowy Day”.

Rita Wilson rapea

La actriz y cantante Rita Wilson mostró otro lado de su repertorio musical durante su cuarentena.

La esposa del actor Tom Hanks publicó un video en Instagram durante el fin de semana en el que se le puede ver leyendo la novela de ciencia ficción “Ender’s Game”. En el fondo suena la canción clásica de Naughty by Nature de 1992 “Hip Hop Hooray” mientras ella rapea alegre.

Hanks y Wilson están en aislamiento en Australia, donde el actor filmaba una película biográfica sobre Elvis Presley de Baz Luhrmann cuando la pareja recibió el diagnóstico de que ambos tenían COVID-19.

La habilidad vocal de Wilson encantó a muchos, “¡el mejor video!!!” comentó Kim Kardashian, “Sí R. Sabionda”, dijo Jennifer Aniston.

