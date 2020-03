Cola del sector salud para echar gasolina superaba el kilómetro de longitud

Muchos trabajadores del sector salud no lograron surtirse de gasolina / Foto: Archivo

“Yo no sabía que había tantos trabajadores del sector salud en el estado”. Así manifestaba su asombró Rafael Sánchez, un joven médico egresado de la Universidad de Oriente (UDO), al observar la cola de vehículos que esperaban para tratar de echar gasolina en la estación de servicio Diorca, ubicada en la avenida Argimiro Gabaldón, antigua Vía Alterna, a unos metros de la entrada principal de Barrio Sucre, en Barcelona.

Esta bomba fue habilitada por el Órgano de Defensa Integral (ODDI) de Anzoátegui para surtir exclusivamente a médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector asistencial, luego de las innumerables quejas de que esta personas, vitales en la lucha para contra el Covid-19, eran maltratadas y no tenían ninguna facilidad en la estación de servicio Caribe, a la cual había sido asignados.

Desde la madrugada se formó la cola de vehículos y, aproximadamente a las 12:00 del día, llegaba hasta el distribuidor del Cuerpo de Bomberos. La distancia era de más de un kilómetro, sin mencionar que la fila era desviada hacia una calle interna de uno de los barrios aledaños a la avenida, a fin de evitar aglomeración de carros justo frente a la estación de servicio.

Rosa Melotti, otra joven galeno que trabaja en un hospital público, cuyo nombre prefirió no especificar, dijo que llegó casi a las 6:30 am y ya había más de 300 autos en la cola. Finalmente logró, a eso de las 10:00 am, echar 20 litros de combustible, que era lo máximo que despachaban.

Este racionamiento fue criticado por José Calil, presidente del Colegio de Médicos en la entidad, quien dijo que “con dos idas al hospital se pueden consumir los 20 litros”.

Pese a que sólo despachaban esa cantidad, un gran número de conductores no lograron surtirse, pues al mediodía de este viernes fue cerrada la estación y a los que quedaron en la fila no les quedó otra opción que retirarse con la esperanza de que tal vez este sábado sí logren su cometido.

Barcelona / José Useche

