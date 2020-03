Sutta: El transporte está paralizado por falta de gasolina

Foto: Rafael Salazar

Lorenzo Rodríguez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Anzoátegui (Sutta), manifestó que los conductores afiliados no han podido echar gasolina en las estaciones de servicio habilitadas para quienes laborarían durante la emergencia. Ello ha traído como consecuencia, agregó, que el servicio se haya visto interrumpido en los últimos días.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente sindical, cuando los trabajadores del volante llegan a surtir se encuentran con inmensas colas y con la sorpresa de que no hay suficiente combustible o que es sólo para funcionarios de seguridad.

Enfatizó que aunque el 10% de la flota estaría al servicio de la colectividad durante la cuarentena, la escasez de gasolina no les ha permitido trabajar.

“Los conductores no tienen garantizado el combustible, eso es falso, en este momento todos se han ido a sus casas porque en las gasolineras pierden el tiempo, no pueden surtir. Por eso es que la gente ha tenido que irse caminando”, sostuvo.

Señaló que hasta los pocos agremiados que hasta el día de ayer se mantenían prestando el servicio con las reservas de combustible, han dejado de trasladar pasajeros.

“Sin gasolina no circulan los carros y si este problema no se arregla, no habrá ni un transporte en la calle y los choferes no tendrán cómo alimentarse”, sentenció.

Milena Pérez / Barcelona

