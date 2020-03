Corpoelec aplicará el domingo un corte programado en Sotillo (+Comunicado)

Corpoelec aplicará el corte para realizar un mantenimiento preventivo en la subestación Paraíso / Foto: Internet

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció la noche del sábado que el domingo se aplicará un corte programado en el municipio Juan Antonio Sotillo que afectará a varios sectores de la jurisdicción porteña entre las 7:00 am y las 12:00 pm.

Según el departamento de prensa de la institución, la suspensión del servicio se efectuará para realizar un mantenimiento preventivo de la subestación El Paraíso. A los equipos de ese recinto se les realizará un lavado en frío, con el objetivo de alargar su utilidad.

Sectores afectados

Las zonas afectadas con la medida serán Los Yaques, Los Cocos, Oropeza Castillo, La Tiria, La Gloria, Los Boqueticos, Aldea de Pescadores, Bello Mar, Saigón, Gran Maguey, Virgen del Valle, Bahía Redonda, Puerto Morro y Pueblo Viejo, entre otros.

Tampoco contarán con servicio de luz Doral Beach, Isla Paraíso, Brisa Azul, La Otra Banda, Casas Bote A, B y C, Las Villas, Aguamarina, La Gaurimba, Venecia, Arabella, Terrazas de Borabora, Cerro Mar y Zeus, así como organismos vecinos.

Más sitios

Las avenidas Constitución, Prolongación Paseo Colón, Nueva Esparta, Camejo Octavio no tendrán energía durante la mañana del domingo, así como los hoteles Venetur Maremares y Aqua Vi. Los centros comerciales Plaza Mayor, Nueva Esparta, Puerto Ensenada, Caribean Mall y el complejo deportivo Libertador Simón Bolívar no contarán con electricidad entre las 7:00 am y 12:00 pm del 29 de marzo.

Corpoelec le agradece a los usuarios tomar las precauciones al respecto y, sobre todo, entender que los trabajos sólo buscan mejorar la calidad del servicio prestado en Sotillo.

Valencia / Joseph Ñambre

Share This:



































Comentarios