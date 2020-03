Juan Guaidó: “Llegó el momento de conformar un gobierno de emergencia” (+Video)

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario interino de Venezuela, señaló a su departamento de prensa que “llegó el momento de conformar un gobierno de emergencia, con la ayuda de todos los sectores políticos, para combatir el brote de coronavirus en el país”.

Según Guaidó, estudios indican que Venezuela podría convertirse en el país con mayor infectados y muertos de la región, por lo que “necesitamos acceder de manera urgente a financiamiento y ayuda internacional que solo podrá obtener sin Nicolas Maduro en Palacio de Miraflores”.

“En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados y fallecidos de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer, y buscarán ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, gasolina, comida, gas o luz. Haciéndonos mas dura nuestra ya complicada realidad. No son opciones decidirnos entre morir del virus o de hambre, debemos vivir con dignidad”, señaló Guaidó.

Presidente (E) @jguaido: Llegó el momento de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para salvar a Venezuela de una catástrofe humanitaria pic.twitter.com/qmHMybpbeZ — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) March 29, 2020 Juan Guaidó aseveró que Venezuela necesita un cambio político / Video: @Presidencia_VE

Necesidad

Aseveró que la salida de Maduro del poder es la única vía para que Venezuela prospere económicamente y pueda solventar la crisis sanitaria que, a su entender, pone en peligro a toda la población.

“La prosperidad del país no ocurrirá si el señor Nicolás Maduro, quien no es reconocido por el mundo ni las multilaterales, continúa usurpando funciones y negando la realidad en la que se encuentra producto de sus errores y soberbia. Esto no es un tema político, esto no es una opinión de Juan Guaidó, es una realidad incuestionable: para evitar muertes necesitamos millones de dólares en financiamiento internacional que nadie dará a una persona que es desconocido por el mundo y está acusado judicialmente por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional”.

Llamado

Llamó a los funcionarios militares a respaldar su propuesta que incluye abrir un canal para poder ingresar al país ayuda humanitaria y una inversión inicial de 1.200 millones de dólares, para mejorar el sistema de salud venezolano.

“Extiendo un llamado muy claro a quienes hoy pueden lograr que esto se haga realidad, las fuerzas políticas y militares que hoy mantienen el control del Estado. De no hacerlo, estarían condenando a todo nuestro país, incluidos ustedes y sus familias, a una catástrofe humanitaria la cual nos obligaría a aplicar la responsabilidad de proteger”, concluyó.

Caracas / CCN / Redacción Web

