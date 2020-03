Taylor Swift sorprende a fans con donativos

Taylor Swift, estrella de la música, ayudó a algunas personas con sus donativos / Foto: Charles Skyes / AP

Desde encontrar maneras de ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras.

La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero éste puede ocasionar enfermedades graves en personas mayores o con males preexistentes.

Taylor Swift y su altruismo

Taylor Swift está ayudando a algunos de sus fans a rellenar el “espacio en blanco” que ha dejado la pandemia en sus ingresos. Hasta ahora unas 10 personas han recibido miles de dólares de la intérprete de “Lover” y “1989”.

Una admiradora, la fotógrafa musical freelance y diseñadora gráfica Holly Turner, recibió dinero de Swift tras escribir en Tumblr que sus ingresos se veían amenazados y que estaba considerando irse de Nueva York.

Swift le envió 3.000 dólares y le escribió: “Holly, tú siempre has estado ahí para mí, yo quiero estar ahora ahí para ti. Espero que esto ayude. Con amor, Taylor”. Turner estaba comprensiblemente sorprendida. Swift “literalmente salvó ella sola mi capacidad para quedarme aquí. No lo puedo creer”, escribió Turner.

Swift también le envió 3.000 dólares a otro admirador que estaba preocupado por sus cuentas. “Este ser humano mágico e increíble. No sé ni por dónde empezar”, escribió el fan agradecido.

Músicos y el especial

La Academia de la Música Country anunció una lista estelar de artistas para su especial desde casa que se transmitirá por CBS el 5 de abril en lugar de sus premios anuales, que fueron aplazados.

Shania Twain, Blake Shelton y Gwen Stefani, Miranda Lambert, Keith Urban, Carrie Underwood y Eric Church son algunos de los 23 cantantes que participarán en “ACM Presents: Our Country”.

Los premios ACM serán presentados el 16 de septiembre con Urban como anfitrión.

También actuarán en el especial Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Kane Brown y John Legend, Luke Bryan, Brandi Carlile, Luke Combs, Sheryl Crow, Florida Georgia Line, Lady Antebellum, Little Big Town, Tim McGraw, Old Dominion, Brad Paisley y Darius Rucker y Thomas Rhett.

Durante el programa, Bryan, Paisley y Rucker encabezarán un homenaje Kenny Rogers, el astro de la música country fallecido el pasado 20 de marzo.

Clausura necesaria

Las cinco grandes editoriales se retiraron BookExpo, la convención anual de la industria en Estados Unidos. Hachette Book Group y Macmillan fueron las últimas de las llamadas “Cinco Grandes” en anunciar que no asistirán al evento en julio ni a la BookCon para fans que se realiza inmediatamente después.

“Con el impacto del coronavirus aún por verse, Hachette Book Group ha decidido retirar su participación de BookExpo y BookCon 2020 por la salud y bienestar de nuestros empleados y autores”, dijo la editorial el jueves en un comunicado. “Vamos a extrañar tener la oportunidad de estar en contacto con los vendedores de libros, bibliotecarios y lectores, pero estamos comprometidos a encontrar nuevas maneras de conectarnos con esos públicos con nuestros libros y autores”.

Penguin Random House, HarperCollins Publishers y Simon & Schuster habían cancelado previamente.

La organizadora de la convención, ReedPOP, había pospuesto BookExpo y BookCon de mayo a julio. El evento aún sigue programado para realizarse en el Centro de Convenciones Jacob Javits en Nueva York, que de momento ha sido transformado en un hospital de emergencia en medio de la pandemia del coronavirus.

Pérdida en Broadway

El actor de carácter de teatro y televisión Mark Blum, quien tuvo papeles en las películas “Desperately Seeking Susan” (“Desesperadamente buscando a Susana” y “Crocodile Dundee” (“Cocodrilo Dundee”) ha muerto por complicaciones del coronavirus. Tenía 69 años.

Un ejecutivo del sindicato SAG-AFTRA y la compañía de teatro off-Broadway Playwrights Horizons anunció la muerte el jueves. Blum había sido una figura importante en el circuito off-Broadway con papeles recientes en “Rancho Viejo” de Playwrights Horizons y “Fern Hill” de 59E59 Theaters. Fue miembro de la junta directiva de SAG-AFTRA de 2007-2013.

“Aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo atesoraremos nuestras memorias de un actor talentoso, un gran maestro, un amigo leal y un ser humano hermoso”, escribió Rebecca Damon, la vicepresidenta ejecutiva de SAG-AFTRA y presidenta de la rama de Nueva York.

Entre los papeles recientes de Blum en Broadway destacan “The Assembled Parties” (“Las partes ensambladas”), “Twelve Angry Men” (“Doce hombres en pugna”), “Gore Vidal’s The Best Man”, en dos ocasiones, y “Lost in Yonkers” de Neil Simon.

Blum interpretó al esposo de Rosanna Arquette en la comedia de 1985 “Desperately Seeking Susan” y tuvo un papel en “Crocodile Dundee” como editor de un diario. Actuó en la serie de Amazon “Mozart in the Jungle” y en el drama de suspenso de Netflix “You”.

El virus ha enfermado a algunos veteranos de Broadway incluyendo a los actores Gavin Creel, Aaron Tveit y Laura Bell Bundy así como el compositor David Bryan. En la semana cobró la vida del dramaturgo galardonado con cuatro Tony Terrence McNally.

Nueva York / AP

Share This:



































Comentarios