Armando Armas denunció que su vivienda fue atacada por “fascistas”

Armas denunció que su casa fue atacada por grupos fascistas / Foto: Twitter (@ArmandoArmas)

Armando Armas, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció el domingo que la vivienda en la que reside en Anzoátegui fue atacada por un grupo de sujetos a los cuales catalogó de “fascistas”. Aseveró que cometieron esas acciones porque irrespetan su posición política de adversar al gobierno de Nicolás Maduro.

El parlamentario dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter (@ArmandoArmas), donde aseguró que con este hecho se buscó amedrentarlo para que no siga “en la lucha por liberar al país del régimen de Maduro”.

Palabras

“Quienes me conocen saben que no me gusta victimizarme. Pero este es un acto de quienes están realmente desesperados por el miedo, pues acuden a acciones típicas de fascistas. Lo que realmente son”, escribió un indignado Armas en la mencionada red social.

El dirigente, que preside la Comisión de Política Exterior de la AN, indicó que no estaba en su vivienda al momento del acto vandálico, en la que se le colocó un grafiti con insultos groseros, sólo se encontraban dos familiares de avanzada edad.

“En mi casa familiar solo están son mi madre de 76 años y mi abuela de 96. COBARDES!”, agregó Armas, quien no reveló si tomará acciones legales para evitar que se repitan este tipo de hechos en el futuro.

Valencia / Joseph Ñambre

