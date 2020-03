El actor de telenovela John Callahan murió a los 66 años

Callahan protagonizó "All My Children" de 1992 a 2005 / Foto: AP

El actor John Callahan, conocido por interpretar a Edmund Gray en “All My Children” y protagonizar otros títulos como “Days of Our Lives”, “Santa Barbara” y “Falcon Crest”, murió a la edad de 66 años.

Su ex esposa y ex coprotagonista de “Todos mis hijos”, Eva LaRue anunció su fallecimiento en su cuenta de redes sociales este sábado. Los dos, que interpretaron a una pareja casada en el programa, tuvieron una hija, Kaya,

“Que los vuelos de los ángeles te lleven a tu descanso, mi querido amigo. Tu personalidad más grande que la vida, dejará un agujero en nuestros corazones para siempre. Estamos devastados: mi gran amigo, compañero y padre amoroso de Kaya”, escribió en Instagram.

“Kaya y yo estamos más allá del corazón roto, tan aturdidas, lamento que mis pensamientos sean un desastre. Ahora estoy completamente sin palabras para ti”, añadió.

Callahan protagonizó “All My Children” de 1992 a 2005.

Los Ángeles / AP





Share This:



































Comentarios