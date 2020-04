Jinete venezolano se recupera del coronavirus

Javier Castellano, jinete venezolano, se recupera tras contagiarse del COVID-19 / Foto: El Nacional

El jinete venezolano Javier Castellano se recupera, satisfactoriamente, del coronavirus, informó el jueves el portal web Contrapunto.

Castellano le dijo a Thoroughbred Daily News (TDN) que contrajo la cepa COVID-19 en marzo después de competir en carreras de caballos celebradas en hipódromos de Florida y Nueva York. Se enteró cuando intentó inscribirse en un derbi de Florida, tras someterse a un protocolo de despistaje.

“Estaba en schock . Les pregunté ¿están seguros que soy yo? Corrí 3 millas hace apenas 24 horas. Me siento estupendamente. No tengo ningún síntoma. No tengo fiebre. Les repetí mi nombre, mi fecha de nacimiento. Les di mi dirección. Y me dijeron: sí, señor, es usted, está positivo”, afirmó Castellano, quien presume que contrajo el virus tras una competencia realizada el 15 de marzo.

Sin síntomas

El jockey aseguró que se ha sentido bien todo este tiempo, afirmando que lo peor ha sido un leve dolor de garganta, sin embargo, afirma que jamás ha perdido de vista la gravedad del asunto.

“Este ha sido uno de los desafíos más difíciles que he enfrentado en mi vida. No sabía qué hacer, qué decir. Me dijeron que no tendría ningún síntoma durante los primeros dos días, pero que luego los tendría. Eso es lo peor. Cuando te vas a dormir, te preocupa si serás capaz de respirar o si tendrás que ir al hospital. Luego, si vas al hospital sabes que serás aislado y nadie te podrá ver. No sabía qué pensar. El problema ha sido mucho más mental que físico. Me sentí bien todo el tiempo, pero sabía que eso podía cambiar”, Manifestó.

Miami / Redacción Web

