El taekwondo regional lucha contra la adversidad de la pandemia

El taekwondo es una de las artes marciales con mayor arraigo en Anzoátegui / Foto: Cortesía

El deporte ha sido uno de los tantos ámbitos perjudicados por la pandemia COVID-19, que ha ocasionado el confinamiento de casi toda la población venezolana.

Una de las artes marciales con mayor arraigo en la juventud del país como es el taekwondo no escapa de la situación y debe reinventarse para poder seguir su correcto funcionamiento.

Enviar las rutinas de entrenamientos, clases virtuales y otro tipo de instrucciones ha sido la tónica de las academias. Así lo explica Jonás Rodríguez, presidente de la Asociación de Taekwondo en Anzoátegui

“Cada profesor ha mandado videos a los niños mediante las redes sociales, con los ejercicios de trabajo para no detenernos en medio de esta situación”, señala.

Desde la directiva se ha buscado incentivar la práctica de la modalidad poomsae, que no precisa de combates para su desarrollo, de manera que los atletas se mantengan activos.

A su vez, la teoría cobra parte importante dentro de las clases, pues se imparte información relacionada con la historia de esta disciplina.

Iniciativa escolar

La escuela Juan José Rojas de Puerto La Cruz es una de ellas, indica el profesor Tulio Quintero, quien está a cargo de la preparación en línea.

“La idea es promover la práctica, estamos en una situación excepcional nunca antes vista en el país. Pero no por eso vamos a detener el trabajo. Hay que buscar alternativas”, dice en uno de los mensajes que envía a sus alumnos.

Para los deportistas la coyuntura es diferente a lo que están acostumbrados. No obstante tratan de sobrellevarlo a su manera.

Las realidad de los atletas

Carla Caraballo, integrante de la selección juvenil de estado y ganadora en tres categorías en la pasada Copa Embajador, piensa que no entrenar sobre un dojang cambia el panorama.

“Como atleta me está afectando muchísimo. Es de entender que debido al brote y la cuarentena se debe suspender todo evento deportivo. Aunque me mantengo entrenando en casa. Pero no es lo mismo que estar en un combate, donde se te exige al máximo”, afirma.

Caraballo, al igual que muchos practicantes de este arte marcial en el estado, deberá adaptarse al nuevo modelo de entrenamiento para no perder la hegemonía cuando se retomen las actividades.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

Share This:



































Comentarios