Edmonds tuvo una buena carrera como jardinero central en las mayores, donde jugó con Cardenales de San Luis / Foto: MLB

El exjardinero central estelar y actual comentarista para FOX Sports Midwest, Jim Edmonds, compartió en las redes sociales que dio positivo por COVID-19 (coronavirus). Edmonds también afirmó que ya no tiene los síntomas de la enfermedad.

Edmonds, de 49 años de edad, había publicado la noche del sábado mediante un video desde su hogar que dio positivo por neumonía y que estaba esperando el resultado de los análisis.

“Tratando de descansar y mejorarme”, expresó Edmonds en el video. “Sólo quería agradecerles a todos por sus buenos deseos. Estoy en casa, me siento bien y estoy haciendo todo lo posible por descansar”. El exligamayorista agregó que su hija también se hizo la prueba del coronavirus y que estaba esperando por los resultados, pero que no tenía síntomas.

Imágenes

Edmonds publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram el fin de semana pasado, en las que aparecía en un hospital y utilizando una máscara de oxígeno, añadiendo que se estaba sometiendo a unos rayos-X. En otra de las fotos decía que estaba esperando los resultados.

“Gracias a Dios que decidí ponerme en cuarentena y seguí todos los consejos y logré aplanar la curva de infección en nuestro hogar”, manifestó Edmonds en el video.

Respaldo de Cardenales

El presidente de operaciones de béisbol de Cardenales de San Luis, John Mozeliak, dijo la mañana del viernes que los Cardenales han monitoreado los pasos e interacciones de Edmonds durante los entrenamientos primaverales. Edmonds viajó después de salir del complejo primaveral del equipo en Júpiter, Florida, por lo que Mozeliak no estaba seguro si Edmonds estuvo cerca del equipo mientras era portador del virus.

“No tomen esto a la ligera”, advirtió Edmonds en su video del miércoles. “Si no se sienten bien, acudan a su médico o vayan a la sala de urgencias si no pueden respirar. … No lo tomen a la ligera. Cuídense mucho”.

San Luis / Anne Rogers / MLB.com

Comentarios