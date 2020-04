Falta de unidades genera aglomeración de pasajeros

Los autobuses se observan con gran cantidad de pasajeros / Foto: Rafael Salazar

El decreto de cuarentena dictado por el Gobierno nacional para frenar la expansión del Covid-19 y la falta de combustible han generado efectos adversos en el transporte público. Y es que por esos factores se ha reducido la cantidad de unidades operativas, lo cual se traduce en aglomeraciones de pasajeros en las paradas y que saturan las pocas que se encuentran disponibles.

Las expresiones “avancen lo máximo que puedan”, “ocupen los dos pasamanos” y “espalda con espalda” vuelven a oírse en autobuses de la zona norte de la entidad en medio de la contingencia. Todos los asientos ocupados y gran cantidad de pasajeros de pie es lo que se observa en buses y busetas. Una condición nada agradable para los usuarios.

“La aglomeración que se prohíbe en las calles y en los espacios públicos se vive en el transporte público. De nada vale que nos cuidemos del Covid-19 en cualquier lugar si estamos propensos a contraer la enfermedad dentro de un autobús. Debería haber mayor control”, enfatizó la trabajadora Rosario Mendoza.

“Si se solventara el problema del combustible no hubiese ningún problema con el transporte, los trabajadores del volante no tendrían necesidad de pasar días haciendo cola tratando de echar gasolina y no se verían obligados a quedarse en sus casas”, manifestó el ciudadano Jesús Cedeño.

Milena Pérez/ Barcelona

