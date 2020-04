Foro Penal: Detenciones arbitrarias no han disminuido con el COVID-19

Alfredo Romero dijo que el Gobierno no ha atendido el llamado de Michelle Bachellet / Foto: Archivo

Foro Penal informó, este martes 14 de abril de 2020, que la cifra de presos políticos se ha incrementado en medio de la emergencia por el COVID-19. El director ejecutivo de esa Organización No Gubernamental (ONG), Alfredo Romero, señaló que desde el inicio de la pandemia han sido detenidas 53 personas por motivos políticos.

“Las detenciones durante la pandemia incluyen las realizadas contra el entorno de Juan Guaidó, a personas que han sido arrestadas por publicar en Twitter y enviar mensajes o reenviar mensajes vía WhatsApp y detenciones por protestar por mejores condiciones”, señaló Alfredo Romero.

Romero esgrimió que las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena, es común en diversas zonas del país.

“Las personas se detienen por unas horas por no portar mascarilla o por abrir un comercio no permitido. La escasez de gasolina se ha extendido en todo el país, incluyendo la ciudad de Caracas, donde no había escaseado antes de la cuarentena, al igual que se mantiene la constante interrupción del servicio eléctrico, agua y gas”, advirtió.

Cifras alarmantes

De acuerdo con la lista enviada por el Foro Penal al secretario general de la Organización No Gubernamental (ONG), hay 335 presos políticos, de los cuales 214 son civiles y 121 militares.

“La última lista era de 334 presos políticos y esto sigue en aumento, pese al llamado de atención de Michelle Bachellet, donde pedía la liberación de presos políticos o darle una atención especial en virtud de su vulnerabilidad. Esto no se ha cumplido, no se ha hecho ninguna referencia y esto nos sigue preocupando”, sostuvo.

Caracas / Corresponsalía

