Elías Matta: “La industria nacional no tiene capacidad para cubrir el mercado de la gasolina”

El diputado Elías Matta dijo que el COVID-19 llegó a Venezuela en medio de una gran crisis humanitaria / Foto: UNT

La industria nacional no tiene capacidad para cubrir el mercado de la gasolina, aseguró el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), diputado Elías Matta.

Durante la sesión, de este miércoles 15 de abril, el parlamentario dijo que el mercado nacional de gasolina no llega a 100 mil barriles diarios.

En ese sentido, Matta sostuvo que la raíz de la crisis del combustible se deriva de que el gobierno de Nicolás Maduro destruyó todo el parque refinador de petróleo. “Es por eso que no hay combustible en el país, ni dinero para importarlo”, afirmó.

La gran crisis

El dirigente añadió que, por la falta de combustible, no hay forma de trasladar los alimentos a los diferentes centros de consumo del país, incluyendo la capital. Esto significa que en los próximos días, la población venezolana corre el riesgo de quedarse sin alimentos perecederos.

El parlamentario opositor expresó que el COVID-19 llegó al país en medio de una crisis humanitaria aguda y con los servicios públicos colapsados.

“En Venezuela no hay agua, no hay gas, electricidad y sumado a esta situación tan grave no hay gasolina, siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras del mundo”, denunció.

Caracas / Corresponsalía

Share This:



































Comentarios