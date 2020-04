Macron acusó a China de no ser totalmente transparente en manejo del virus

Macron está tratando de reunir la cooperación internacional para combatir el virus de manera más efectiva / Foto: Internet

Enmanuel Macron, presidente de Francia, manifestó que China no ha sido completamente transparente en su manejo del coronavirus.

En una entrevista que apareció el viernes en el Financial Times, Macron expresó: “No seamos tan ingenuos como para decir que (China) ha sido mucho mejor para manejar esto”.

“No lo sabemos. Claramente, han sucedido cosas que no conocemos ”, añadió sin dar más detalles.

Los comentarios se producen en medio de crecientes preguntas internacionales sobre cómo China divulgó información sobre el virus.

Los documentos internos obtenidos por The Associated Press muestran que la principal agencia de salud de China sabía que se enfrentaba a una probable pandemia, pero no alertó al público durante seis días clave.

Macron está tratando de reunir la cooperación internacional para combatir el virus de manera más efectiva, pero las crecientes tensiones con China pueden complicar el hecho.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia convocó al embajador de China esta semana para expresar su “clara desaprobación” de los recientes comentarios chinos sobre cómo Francia está lidiando con la crisis del virus.

París / AP

Share This:



































Comentarios