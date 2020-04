Estudio mostró que uno de cada tres neoyorquinos con Covid-19 ocupó ventiladores

La hospitalización por Covid19 en Estados Unidos se limita a pacientes con enfermedades más graves / Foto: Internet

Un gran estudio de pacientes hospitalizados con Covid-19 en la ciudad de Nueva York encontró que 1 de cada 3 fueron puestos en máquinas de respiración. Esa es una tasa 10 veces mayor que la vista en China.

Los autores de la investigación dijeron que de los pacientes estudiados, el 36% eran obesos, lo que puede haber contribuido a problemas respiratorios graves y a la necesidad de ventiladores.

Publicado en línea el viernes en el New England Journal of Medicine, el informe involucra a 393 pacientes ingresados ​​en dos hospitales no identificados del 5 al 27 de marzo.

Los enfermos tenían una edad promedio de 62 años y el 60% eran hombres. Casi el 40% eran blancos, pero el informe no tenía otro desglose racial. En general, el 6% eran trabajadores de la salud.

La tos, la fiebre y la dificultad para respirar fueron los síntomas principales, pero la diarrea, las náuseas y los vómitos también fueron comunes.

El Dr. Parag Goyal de Weill Cornell Medicine y los autores del informe manifestaron que, en comparación con China, la hospitalización por coronavirus en los Estados Unidos generalmente se limita a pacientes con enfermedades más graves, otra razón probable para el mayor uso de ventiladores.

Los representantes del documento añadieron que 40 pacientes o el 10% murieron y 260 fueron dados de alta de los hospitales.

Nueva York / AP

