Mientras espera a que se defina su futuro en Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig ha estado ayudando a los profesionales de salud en la lucha contra el coronavirus.

En una entrevista con Jorge Ebro, del Nuevo Herald, Puig anunció una alianza con la cadena Presidente Supermarkets, con sede en Miami, para proporcionarles comidas al cuerpo médico de una clínica ubicada en el área del Doral, afiliada con Jackson Hospital.

“Quienes trabajan aquí son los que están la primera línea de fuego, luchando porque esto mejore”, dijo Puig. “Todos luchan por encontrar una cura. Ellos son los verdaderos héroes. No se trata de ser un Superman ni lo que vemos en la tele, sino los que trabajan en los hospitales son los verdaderos héroes’’.

Aunque actualmente está sin contrato para la temporada del 2020, Puig insiste en que no está preocupado por su futuro en el béisbol, ante la pandemia del COVID-19.

“Eso no me preocupa”, señaló el oriundo de Cienfuegos. “Estamos en tiempos de pandemia, que es mucho peor que Yasiel Puig no tenga equipo. Algún día firmaré. No sé con qué equipo, pero no es hora de pensar en el béisbol’’.

Entrenamiento hogareño

Puig, de 29 años, dice que continúa entrenando en su casa y añadió que había tenido conversaciones con varios equipos pero “no se dieron las cosas”. Reconoció que Marlins de Miami mostró interés.

“Ellos fueron de los primeros que me ofrecieron”, afirmó Puig. “No estuve de acuerdo con la cantidad. Pedí un poco más para jugar delante de mis cubanos, cerca de mi patria. Pero también es difícil. Estuve seis años con Dodgers (de Los Ángeles). Es otra afición. Allá mis mexicanos me adoran, me aprecian. No tengo que batear de 5-5’’.

Puig comenzó la temporada del 2019 con Rojos de Cincinnati, con el que promedió .252, dio 22 jonrones e impulsó 61 carreras en 100 juegos, antes de ser canjeado a Indios de Cleveland en la fecha límite de cambios. Con La Tribu bateó .297 con dos bambinazos y 23 impulsadas en 49 encuentros.

Puig, quien hizo su debut en Las Mayores en el 2013, pasó sus primeras seis temporadas en Los Ángeles, en donde tuvo línea de .279 de average, .353 de porcentaje de embasado y .478 de slugging, con 108 cuadrangulares y 331 carreras impulsadas en 712 encuentros. Dodgers lo cambiaron a Rojos antes de la campaña del 2019.

Mala fama

Aunque ha tenido momentos destacados en su carrera en las Mayores, Puig tiene fama de de jugador inmaduro e indisciplinado. El cubano insinuó que esa percepción ha incidido en si situación actual.

“Por aprender tarde es que estoy sin equipo”, mencionó Puig. “Si alguien me hubiese ayudado desde el principio no estaría pasando por esta situación, pero son las cosas del Señor. Hay que ir madurando y hacer las cosas como los equipos piden. Ya tendré una nueva oportunidad’’.

Miami / Nathalie Alonso / LasMayores.com

