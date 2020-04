Primeras muertes por coronavirus en EEUU ocurrieron antes de lo anunciado

Foto: Archivo

Autoridades de los Estados Unidos reconocieron que las primeras muertes por coronavirus ocurrieron a principios y mediados del mes de febrero en California, es decir, aproximadamente veinte días antes de que se declarara -el que se creía hasta ahora- el primer fallecimiento por Covid-19 en esa nación.

La agencia EFE reportó que las autoridades sanitarias del condado de Santa Clara, en California, explicaron que las autopsias de dos personas que murieron en sus hogares los pasados 6 y 17 de febrero revelaron que padecían del virus.

La presencia del coronavirus en esos fallecidos fue determinada por muestras de tejido y posteriormente ratificada por los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).

La que se creía como la primera muerte por coronavirus en EEUU, se produjo el pasado 29 de febrero en el área de Seattle, en el estado de Washington.

La directora médica del condado de Santa Clara, Sara Cody, señaló en una entrevista con el diario The New York Times que “las personas que murieron a principios y mediados de febrero no tenían antecedentes de viajes conocidos” que las hubieran podido exponer al virus, por lo que se entiende que lo contrajeron localmente.

Con información de Unión Radio

