Estudios de Hollywood varían sus fechas de lanzamiento

La secuela de la película de 2016 se retrasó desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022 / Foto: AP

Los estudios de Hollywood están barajando más fechas de lanzamiento como resultado del coronavirus, incluidas las secuelas de “Doctor Strange”, “Spider-Man: Far From Home” y “Into the Spider-Verse”.

El viernes por la noche, tanto Sony Pictures como The Walt Disney Co. anunciaron cronogramas de estrenos teatrales actualizados que retrasan significativamente algunas de sus películas de superhéroes.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel, la secuela de la película de 2016 Benedict Cumberbatch, se retrasó desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022.

Sony dijo que su Spider-Man de acción en vivo, el tercero de la serie Tom Holland, se está retrasando desde julio hasta noviembre de 2021. La secuela animada de “Spider-Verse” ahora está fechada para octubre de 2022, desde su lanzamiento original de abril de 2022.

Los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus han provocado el cierre de las producciones, lo que ha generado un efecto dominó en el calendario de estreno meticulosamente planificado hasta 2022.

Pero no todos los cambios anunciados el viernes fueron demoras. Disney dijo que “Thor: Love and Thunder”, que hará que Natalie Portman tome el martillo, se retrasará una semana hasta el 11 de febrero de 2022.

Los Ángeles / AP

Share This:



































Comentarios