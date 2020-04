Abuelos afrontan la cuarentena con actividades familiares y tecnología

Los adultos indicaron que la cuarentena les ha permitido unirse en actividades con la familia / Foto: Rafael Salazar

El manejo de las actividades del hogar de manera conjunta con hijos y nietos más cercanos, además del aprendizaje del uso de aparatos tecnológicos, les ha permitido a las personas de la tercera edad sobrellevar la cuarentena social por la COVID-19 sin causarles malestares.

Florencia Castillo, de 70 años de edad, señaló que la preocupación por no conocer el estado de salud de su hija que hace un año emigró a Colombia en busca de trabajo, la obligó a aprender el manejo de la computadora y del teléfono inteligente para mantenerse comunicada con ella.

“Cada día mis dos nietas me enseñan a usar el Whatsapp. Ya sé escribir los mensajes, enviar audios y fotos. De las redes sociales todavía no sé mucho, pero me estoy adaptando poco a poco”, comentó entre risas.

Para el señor Freddy Rincones, la elaboración de las comidas tuvo un cambio desde que su hijo menor comparte sus conocimientos de chef con él.

“No estoy adaptado a estar en la casa encerrado, lo mío era mantenerme jugando cartas y dominó con los vecinos y mis amigos de toda la vida, pero por mi resguardo y el de mi familia dejé de hacerlo. Y cómo me encontraba incómodo, mi hijo consiguió la forma de entretenerme aprendiendo recetas”, indicó.

Ayuda externa

El cuidado de las plantas y el reciente inicio de una rutina de bailoterapia en compañía de una vecina le ha permitido a Georgina Velásquez, de 71 años de edad, sobrellevar las consecuencias del encierro y la soledad.

Refirió que la muerte de su esposo, hace seis meses, por problemas cardíacos, y la imposibilidad de trasladarse a casa de sus familiares le estaba generando cuadros depresivos que fueron aliviados con música y el mantenimiento ornamental de su patio, el cual había descuidado a causa de la tristeza.

Los abuelos aseguraron que la condición de cuarentena les ha permitido aprender cosas distintas, adaptarse al uso de la tecnología y recuperar el tiempo perdido con la familia debido a las actividades laborales y escolares.

Milena Pérez / Barcelona



