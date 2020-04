Familiares de náufragos de Tiraya acusan a policías de actuar con negligencia en el caso

Los familiares tienen esperanzas de hallar a los desaparecidos / Foto: La Mañana

Famiiares de los ocupantes de la embarcación La Encontrada, que el pasado 17 de marzo salió desde la Bahía de Tiraya, esyado Falcón, y fue declarada desaparecida, manifiestan no tener aun información sobre el supuesto naufragio y acusan a los cuerpos de seguridad del Estado de actuar con negligencia en el caso, reseñó La Mañana.

En una declaración, los familiares de las 22 personas que se embarcaron en La Encontrada, el 17 de marzo en Paraguaná, con 22 personas a bordo rumbo a Aruba, afirmaron que según testimonio de dos de los viajeros que lograron regresar a la orilla, la lancha naufragó.

En la Encontrada viajaban 20 pasajeros, el motorista y el capitán. Desde la desaparición de la embarcación son muchas las diligencias efectuadas por sus allegados para obtener respuestas acerca del paradero de los tripulantes “pues si se tratase de un naufragio ya se habría encontrado alguna evidencia, ropa, bolsos, partes de la lancha y no ha sido asi”.

Los afectados aseguran que las acciones por parte de los organismos de seguridad fueron tardías, “activaron la búsqueda solo durante dos días, los guarda costas y los de Protección Civil trabajaron poco y todo concluyó con una respuesta para nada satisfactoria”.

Detenidos

“Por este caso hay siete detenidos y seguimos en las mismas, la única noción cierta es que muertos no están porque no hay cuerpos. No sabemos si a los viajeros los secuestraron, los vendieron. Los organismos competentes se tragan la información. No sabemos qué pasa. A diario nos preguntamos una y otra vez dónde y cómo están o con quién están, pero las diligencias de los organismos encargados del caso son tardías, actúan de forma negligente”, sentenciaron los parientes de los supuestos náufragos.

Agregaron que por el caso fue capturado un nuevo involucrado, alias “el Charamizo”, quien se suma a los ya detenidos Alexander Rafael Refunjol Chiquito, capitán de la embarcación; Otilio José Chiquito Maldonado (marino); Ricardo Jesús Aguillón Córdoba quien dirigía a los pasajeros a orilla de playa; Roger Jesús Lugo Aguillón, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que era el cobrador de pasajes a los viajeros. También se arrestó a Víctor José Romero y Wladimir Jesús Colina Rodríguez, ambos sobrevivientes, y José Luis Aguillón Vargas que captaba a los viajeros y los recibía en su casa.

A la fecha son buscados por los policías el dueño de la embarcación, Atilio Ramón Gómez Refunjol; Carlos Eduardo Lugo Molleja (captador de pasajeros) y Andy Reyes (cobrador de pasajes en la Isla de Aruba).

Desaparecidos

Los 14 desaparecidos fueron identificados como Yoel José Hernández Brito, Miguel Ángel Hernández Brito, Mauricio José Medina Hernández, Henri Jesús Chirinos Cobis, Ennder Emmanuel Manzano Sánchez, Ian Ignacio Rosales Amaya, David Rafael Revilla Colina, Juan José Hurtado Colina,

Maira Del Carmen Medina Luquez, Sebastián Eduardo Calatayud Medina,

Kristian Patrik Calatayud Medina, Stefanny Yormary Contreras Martínez,

Junior José Parra Acosta y Alex Jesús Reyes Zavala.

Coro / Francisco Chirinos / La Mañana

