Falta de gasoil preocupa a transportistas

Los transportistas tenían horas esperando para ser surtidos de gasoil / Foto: Arturo Ramírez

Una larga cola de unidades de transporte ocupaba, este miércoles 29, un tramo de la avenida Municipal. La razón: aguardaban para ser surtidos de gasoil.

La espera era prolongada, pues al mediodía aún no había llegado la gandola de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que, en los últimos días, ha sido utilizada para llenar los tanques de los carros de los trabajadores del volante.

“Sí por alguna razón hoy no nos surten, mañana no podremos trabajar, pues los que estamos haciendo cola acá es porque ya no tenemos combustible en nuestras unidades”, dijo uno de los trabajadores del volante que prefirió no identificarse por temor a represalias por parte de los efectivos militares. Enfatizó que estos uniformados militares podrían no suministrarle el carburante por haber declarado a los medios.

Los transportistas cuestionaron que las autoridades no hayan surtido las bombas, pese a que recientemente se informó de la llegada, al muelle de Guaraguao, de 20 mil barriles de gasolil a bordo de una embarcación denominada “Diadema”.

“No entendemos porqué no regularizan el despacho y acaban con este caos que hay en el transporte público, el cual está afectando tanto a los pasajeros como a nosotros”, dijeron los choferes reunidos en la fila.

José Useche / Puerto la Cruz

