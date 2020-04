Venezolanos trancaron autopista de Bogotá para exigir permiso para viajar a la frontera

Venezolanos que esperan regresar a su país, se encuentran en situación de calle / Foto: Reuters

Unos 500 venezolanos bloquearon el tránsito vehicular de una autopista ubicada al norte de Bogotá, Colombia, para exigir a las autoridades que les concedan el permiso para viajar a la frontera, pues los autobuses ya dispuestos para trasladarlos, no pueden partir sino hasta el viernes 1ro de mayo.

El grupo de venezolanos desea regresar a su país debido a las complicaciones para vivir en Colombia, que se desataron después de que el presidente Iván Duque dictara una medida de confinamiento, que perjudica a un gran número de inmigrantes que se dedicaban a trabajar informalmente y ahora no tienen forma de generar ingresos.

Sin embargo, se han encontrado con una barrera para viajar, y es que aunque los 12 autobuses que los trasladarán hacia la frontera ya se encuentran preparados y estacionados en la carretera, las autoridades no los dejan atravesar el peaje al menos hasta el viernes.

Aunque se han mantenido a la espera desde este lunes 27 de abril, el grupo de inmigrantes decidió protestar en contra de esta decisión, pues se les agota la comida y duermen en la calle desde hace días.

“Entre los niños que nosotros tenemos acá también, no tenemos qué darle ya de comida, no tenemos hidratación, no tenemos recursos, no sabemos dónde quedarnos, estamos en situación de calle”, dijo a Reuters Jesús Bolívar, un médico venezolano que reside en Colombia desde hace un año.

La orden dada por Migración Colombia es de no dejar que los autobuses abandonen Bogotá. Aunque no han ofrecido explicaciones al respecto, los funcionarios policiales en el lugar aseguran que se debe a que las autoridades venezolanas limitan el número de emigrantes que pueden regresar cada día.

El ministro de Información del chavismo, Jorge Rodríguez, le aclaró a Reuters que Venezuela recibe 600 migrantes diarios, lo que les permite “hacer pruebas y organizar las cuarentenas necesarias”.

Por este motivo, hay días en los que no todos los venezolanos pueden atravesar la frontera. El fin de semana anterior, al menos 300 ciudadanos no pudieron dejar Cúcuta por esta razón.

Sin embargo, mientras el vaivén político justifica sus razones, los venezolanos que esperan una autorización para regresar a su país, se encuentran en situación de calle.

“Estamos viviendo muy mal, ¿Cómo vamos a estar aquí hasta el viernes durmiendo en los carros, sin comida, sin poder bañarnos? Tienen que dejarnos ir”, lamentó Dubraska Dubian, una venezolana de 26 años que espera el traslado con su esposo y tres hijas menores de edad.

Caracas / TalCual

