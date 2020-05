Rocío San Miguel: Es muy grave que la FANB no informara de supuesta incursión por Macuto

San Miguel, especialista castrense, dijo autoritarismos hegemónicos la información nunca es clara / Foto: Tal Cual

La presidenta de la Organización No Gubernamental (ONG) Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, consideró grave que no haya sido la institución castrense quien informara de la supuesta incursión del domingo 3 de mayo a través de Macuto.

“Me llama poderosamente la atención que siendo calificada como invasión no haya sido el órgano correspondiente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la encargada de realizar las acciones, informar al país lo sucedido. Eso ya plantea un punto de credibilidad cuestionable. ¿Por qué la Fuerza Armada no actúa y aparece 12 horas después? “, dijo San Miguel, este lunes 4 de mayo, en entrevista para VPITV.

Exposición

La abogada sostuvo que, hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro solo ha expuesto un bote, que parece de 16 pies, pequeño y que difícilmente puede atribuirse la capacidad idónea para una invasión.

De esta manera, puntualizó que “Macuto no representa un espacio ideal para este tipo de incursión, tiene una sola vía de entrada y salida y no queda cerca de un centro de poder que pueda ser tomado por invasores, algo pasó, pero no sabemos qué es”.

Asimismo, la especialista en temas castrenses indicó que, en el país, resulta evidente que ocurren acciones “que no sabemos si pueden atribuirse a todo un conjunto de militares desde el exterior y que pueden ser catalogados como insurgencia dirigida contra el poder que representa Maduro”. En ese sentido, destacó que este tipo de confusión se da en el caso de los autoritarismos hegemónicos como el que hay en Venezuela.

Caracas / Corresponsalía

