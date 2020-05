Productos regulados empiezan a desaparecer de comercios

La harina de maíz precocido y la carne de res son dos de los rubros que han desaparecido de algunos establecimientos una semana después de que el gobierno de Nicolás Maduro regulara los precios / Foto: TC

Las neveras y los anaqueles de algunas carnicerías y supermercados empiezan a vaciarse de productos básicos una semana después de que el gobierno de Nicolás Maduro regulara los precios de 27 alimentos, en medio de una severa escasez de combustible que ha afectado las cadenas de suministro en plena cuarentena por el coronavirus.

En una carnicería en Los Símbolos, al sur de Caracas, no hay carne de res desde finales de abril. “No vamos a vender carne porque (los distribuidores) aumentan los precios muy a menudo y nosotros estamos obligados a vender a precio regulado”, dijo el dueño, que prefirió no identificarse. “No pienso comprar hasta que se termine esta situación. No quiero perder”.

En el establecimiento había muslo de pollo en 430.000 bolívares, alas en 470.000 bolívares y pechuga en 500.000. También tenían queso amarillo en 950.000 bolívares.

En una carnicería en la avenida Fuerzas Armadas, al oeste de la ciudad capital, tampoco había carne el martes 5 de mayo. Tenían el kilo de pollo en 287.500 bolívares.

El gobierno reguló la carne de tercera (costilla de res y lagarto con hueso) en 374.752,40 bolívares, la carne de segunda (solomo abierto, pecho, paleta, falda y papelón) en 596.197 bolívares, y la de primera (chocozuela, ganso, muchacho cuadrado y redondo y pollo de res) en 647.299,60 bolívares. El kilo de pulpa negra quedó en 655.816,70 bolívares.

Los consumidores que pensaban comprar carne en la mañana del domingo 3 de mayo en un supermercado situado en La Florida, salieron con las manos vacías. Tampoco había harina de maíz precocida, ni en otro automercado cercano. La cantidad de botellas de aceite, otro producto regulado, era escasa.

«El vendedor de una de las empresas que nos despachan nos dijo que no iban a vender los productos a los precios regulados», afirmó el gerente del establecimiento, que también solicitó el anonimato.

La harina de maíz precocido también desapareció en tres comercios del sector Altavista, en Catia, en cinco establecimientos de la avenida Fuerzas Armadas, y en dos supermercados en La Urbina y en La Trinidad, donde además no había azúcar este lunes 4 de mayo.

Caracas / Tal Cual

