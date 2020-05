OPS advierte a países de Latinoamérica o no flexibilizar medidas de cuarentena

En países como El Salvador estiman agudizar las medidas de cuarentena / Foto: AP

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la propagación del nuevo coronavirus seguirá acelerándose en Latinoamérica en las próximas semanas e instó a los países de la región a no apresurarse en levantar las medidas de distanciamiento social.

Carissa Etienne, directora del organismo, explicó en videoconferencia que hay muchas áreas de la región donde la cantidad de casos se está duplicando en pocos días. Citó como ejemplos a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Chile y México.

“Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión es aún muy alta en esos países”, indicó. “Deberían implementar todas las medidas de salud pública disponibles” que incluyen exámenes, seguimiento de los contactos de los enfermos y aislamiento de casos positivos.

La advertencia se produce en momentos en que algunos países han comenzado a flexibilizar sus medidas de prevención.

México comenzó a aplicar medidas de distanciamiento social el 23 de marzo y en la mayor parte del país estarán vigentes por lo menos hasta el 31 de mayo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que espera que el 17 de mayo se reanuden las clases y otras actividades no esenciales en municipios con pocos o sin casos de coronavirus.

Hasta el lunes por la noche México había reportado 24.905 casos y 2.271 defunciones. Se estima que el pico se alcanzará esta semana y que a partir de la próxima la demanda de atención hospitalaria irá en aumento.

En El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, anunció en la radio y televisión nacionales que el jueves entrará en vigor una nueva cuarentena con disposiciones más severas para tratar de contener el avance del coronavirus. A partir de ahora, solo se podrá salir a comprar comida dos veces por semana, en función del último número del Documento Único de Identidad (DUI).

Debido a que el foco de infección más grande está en el área metropolitana de la capital, San Salvador, se prohibirán los desplazamientos entre municipio salvo que se presente una carta y la credencial laboral que justifique su trabajo está en otro lugar que no es el de residencia, explicó.

Los restaurantes solo podrán operar con servicio a domicilio y solo permanecerán abiertos bancos, farmacias, supermercados, ventas de granos básicos y de medicamentos en los mercados, “todo lo demás debe estar cerrado so pena de caer en desobediencia de particulares y ese es un delito penal”, dijo Bukele.

“Si nosotros cumplimos todo esto, no salimos para comprar, solo para romper la cuarentena o por ir a una fiesta, vamos a bajar la curva (de contagios). Si no lo hacemos, no solo nos vamos a poner en riesgo nosotros y a nuestra familia, sino que va a contagiar a otra gente que también se va a morir”, afirmó el mandatario.

El Salvador reportó 587 casos confirmados, 14 fallecidos y 205 recuperados.

En América Latina se han registrado casi 232.000 contagiados y casi 13.000 muertos, con Brasil a la cabeza de las infecciones y decesos.

El coronavirus ha infectado a más de 3,6 millones de personas y causado la muerte a más de 256.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

Nueva York / AP

