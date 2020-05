Padrino López asegura que ineptitud política de Guaidó se ha traducido en traición

El ministro de la Defensa, general en Jefe del Ejército Vladimir Padrino López, uso su cuenta n la red social para atacar a Juan Guaidó / Foto: El Nacional

El ministro de la Defensa, general en Jefe del Ejército Vladimir Padrino López, aseveró que la ineptitud política del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, se ha traducido en actos de traición.

“El aletargado diputado encontrará su puesto especial en la historia de la ignominia, pues su ineptitud política se ha traducido en cobardía, traición e irresponsabilidad. La escalada de viles actos iniciada para desconocer la soberanía popular, seguida por tratar de ingresar un Caballo de Troya disfrazado de ayuda humanitaria, el robo de activos, la solicitud de sanciones y el burdo intento del 30 de abril ha llegado a un nivel de locura inimaginable”, dijo el militar, a través de su cuenta en la red social Twitter, este miércoles 6 de mayo.

Más acusaciones

Aunque no se refirió directamente a Guaidó, Padrino López acusó al también presidente de la Asamblea Nacional (AN) de varios delitos.

“¡Ten un mínimo de decencia y no niegues lo inocultable! Tus vínculos con paramilitares, narcotráfico y otros tantos desmanes contra nuestra Patria son una afrenta a los venezolanos, a quienes quieres colocarle las cadenas que patéticamente haces ostentación de portar. ¡El vicio no podrá con virtud! ¡Mercenarios no podrán vencer a patriotas! Y las mismas acciones belicosas apologistas del despotismo volverán a fracasar, pues nuestro amor a la patria, a nuestro pueblo, nos permitirá seguir portando los laureles de la victoria”, aseguró el ministro.

Según Padrino López, la acumulación de delitos en los que habría incurrido Guaidó “nos obliga a aumentar nuestro umbral de asombro y nos hace clamar justicia”.

Caracas / Corresponsalía

