Vendedores: estado de abandono del mercado bolivariano alejó a los clientes

"De 300 vendedores, sólo quedan 10", aseguró la presidenta de la Asociación de Trabajadores / Foto: Rafael Salazar

“Los trabajadores del mercado bolivariano de Barcelona, los que quedamos ‘guapeando’, estamos trabajando entre ruinas. Ya la gente no se acerca por aquí porque está prácticamente abandonado”.

Así lo manifestaron los vendedores que aún permanecen en el centro de expendio que, en julio de 2018, fue afectado por un incendio. Hasta la fecha, ellos esperan por la remodelación del recinto.

Alberto Lander, vendedor de verduras, aseguró que son muy pocos los clientes que visitan las instalaciones desde que las llamas consumieron varios puestos y devastaron la fachada.

“La gente pasa de largo porque piensa que aquí no queda nadie. Los locales de adentro están cerrados desde el incendio y la mayoría de ellos están vacíos. Los únicos que vienen a comprar son los vecinos”, sostuvo.

La presidenta de la Asociación de Trabajadores del Mercado, Yaritza Curpa, destacó que de 300 comerciantes, apenas 10 se han mantenido laborando en el lugar, como un carnicero, una vendedora de pollos, tres verduleros y vendedores de condimentos. El resto, agregó, mudó sus negocios al bulevar 5 de Julio o al porche de sus casas .

Señaló que vender algo en ese lugar les cuesta. “En mi caso, yo vendo pollo y de 35 que compré al distribuidor, el viernes pasado, todavía me quedan siete. Los clientes que nos quedan son los fijos, los conocidos que nos llaman para que les apartemos mercancía. En estos días nos pusieron la parada de autobuses al frente y las personas prefieren irse hasta el centro caminando porque aquí no les parece atractivo, no hay tanta variedad como antes”, argumentó.

Señaló que, ante la merma de clientela, los productos se les dañan.

Aseguró que ella y los demás trabajadores están consiguiendo toldos para colocarse frente al mercado “para ver si de esa forma nos ven y aumentamos los clientes”.

Los vendedores enfatizaron que a pocos meses de cumplirse dos años del día en que las llamas consumieron varias áreas del lugar, continúan esperando que la Alcaldía del municipio Simón Bolívar lo remodele.

Milena Pérez / Barcelona

Comentarios