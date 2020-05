Tiendas de ropa interior y peluquerías comienzan a abrir en Barcelona

Comerciantes alegan que se mantienen de las ventas y sus ingresos ya se han agotado / Foto: Rafael Salazar

Cada vez son más los comercios de sectores no priorizados que empiezan a laborar con santamarías a medio abrir, aun cuando todavía no está permitido, pues sus dueños alegan que no pueden continuar con los locales cerrados por más tiempo.

En un recorrido realizado por el equipo de El Tiempo en el bulevar 5 de Julio y otras zonas de Barcelona se observaron tiendas dedicadas a la venta de telas y de ropa interior, peluquerías, barberías y ferreterías, cuyos propietarios procuran flexibilizar la cuarentena para obtener ingresos, pagar a sus empleados y cubrir sus cargas familiares.

Rosángela Bastidas, encargada de una peluquería, manifestó que se ha visto en la necesidad de abrir una de las puertas de vidrio de su local “para recibir aunque sea a un cliente”.

“Llevo casi dos meses sin trabajar, de esto es que me mantengo y las reservas de dinero que tenía ya se agotaron”, argumentó.

En algunas quincallerías, negocios de ropa y de calzado han colocado estantes de alimentos para no tener problemas a la hora de abrir sus comercios.

“El que no trabaja no come. A nosotros nadie nos está manteniendo financieramente y no podemos quedarnos en la casa de brazos cruzados”, refirió un comerciante que no quiso identificarse.

La Cámara de Comercio de Barcelona, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en la entidad y el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios (Consecomercio) llevan días proponiendo a las autoridades gubernamentales el reinicio gradual de las operaciones industriales y comerciales que no pertenecen a los sectores calificados de primera necesidad, bajo cumplimiento de las medidas recomendadas para prevenir contagios de Covid-19 y respetando los horarios reducidos.

Hasta los momentos la petición de los gremios no ha sido considerada por el Ejecutivo nacional.

Milena Pérez / Barcelona

