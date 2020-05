Cada día que pasa abren más comercios no prioritarios

Varias tiendas de Puerto La Cruz estuvieron abiertas este miércoles / Foto: Archivo

Pese a que el Gobierno nacional, desde que se inició la cuarentena, a mediados de marzo, estableció que sólo pueden laborar los comercios que vendan alimentos y medicinas, cada día que pasa hay más negocios no priorizados cuyos dueños se arriesgan a abrirlos.

Este miércoles 13 de mayo, varias zapaterías y tiendas de ropa del centro de Puerto La Cruz estuvieron abiertas desde tempranas horas de la mañana.

Comerciantes consultados manifestaron que trabajarían hasta la 1:00 de la tarde, a fin de generar algo de ingresos.

No obstante, las autoridades no han anunciado si ya estos establecimientos pueden laborar o no.

Medidas

El presidente de Fedecámaras-Anzoátegui, Marco Tulio Salazar, aseguró que tanto los comercios prioritarios como los no prioritarios han visto mermadas sus ganancias durante la cuarentena.

Incluso, señaló que 70% de las empresas y locales han tenido que aplicar reducción de nómina para poder subsistir.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

