Habitantes de El Viñedo cocinan en fogones ante la falta de gas doméstico

Vecinos aseguraron que deben cortar palos en terrenos para cocinar / Foto: Rafael Salazar

Buscar leña se ha vuelto la tarea de los habitantes del sector El Viñedo, zona sur de Barcelona. Y es que desde hace tres semanas no llega el gas doméstico al principal llenadero de esa vasta comunidad.

Oliver Fernández señaló que este miércoles se cumplieron 18 días de haber llevado dos bombonas al lugar y aún no ha podido retirarlas.

“Desde hace tres semanas hemos tenido problemas para conseguir el gas. Siempre tardaban dos o tres días para devolverlas, pero ahora se demoran más. Si no vamos para otro sitio a comprarlas nos toca cocinar con candela”, comentó.

Desde hace 14 días, la señora Zulay Bravo llevó su cilindro vacío y todavía no ha podido retirarlo.

“El miércoles antepasado llevé la bombona y me dijeron que fuera a buscarla el jueves o viernes, esos dos días fui y no había llegado. El que despacha me dijo que pasara el lunes al mediodía y tampoco la trajeron”, manifestó.

Indicó que este lunes colgaron un letrero en el portón del expendio avisando que “las bombonas que el camión llevó para la planta de la zona Industrial no las habían podido llenar”. Y hoy miércoles colocaron otro cartel advirtiendo que tampoco llegarían.

Bravo aseguró que la falta de gas doméstico ha representado un calvario para quienes sólo cuentan con una bombona, pues tienen que buscar palos en hectáreas del sector para cocinar en fogones.

Aseveró que el panorama en el sector es de familias movilizándose para cargar leña en carretillas, carretas improvisadas y en los hombros.

Milena Pérez / Barcelona

