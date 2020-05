Autopsia: piloto en accidente de Kobe Bryant no tenía alcohol ni drogas

El deportista y su hija fueron honrados en un monumento público lleno de estrellas el 24 de febrero en el Staples Center / Foto: AP

El piloto que llevó a Kobe Bryant y otras siete personas a un torneo de baloncesto juvenil no tenía alcohol ni drogas en su sistema, y ​​los nueve sufrieron lesiones fatales inmediatas cuando su helicóptero se estrelló contra una colina en las afueras de Los Ángeles en enero, según las autopsias publicadas el viernes.

Los informes de la oficina forense del condado de Los Ángeles brindan una mirada clínica pero sin adornos de la brutalidad del accidente.

Bryant, una de las figuras deportivas más populares de la entidad y el mundo, se rompió sin posibilidad de reconocimiento cuando su cuerpo fue encontrado fuera de los restos del helicóptero. Tuvieron que ser identificados por huellas digitales.

El informe dejó en claro: Bryant y los pasajeros casi con seguridad murieron en un instante debido a un trauma contundente.

“Estas lesiones son rápidamente, si no instantáneamente, fatales”, escribió Juan Carrillo, médico forense adjunto, en el informe de Bryant.

Hechos

Bryant se dirigía desde su hogar en el condado de Orange al torneo de su hija en su Academia Deportiva Mamba en Thousand Oaks en la mañana del 26 de enero. El grupo, donde estaban uno de los entrenadores de su hija y dos de sus compañeros de equipo, se encontró con una espesa niebla en el San Fernando Valley, al norte de Los Ángeles.

Ara Zobayan, un piloto experimentado con el que a menudo volaba Bryant, trepó bruscamente y casi había logrado atravesar las nubes cuando la nave giró bruscamente a la izquierda y se sumergió en las colinas cubiertas de hierba y robles.

Cuando golpeó el suelo, volaba a unas 184 mph (296 kph) y descendía a una velocidad de más de 4,000 pies por minuto. El impacto causó un cráter y escombros dispersos sobre un área del tamaño de un campo de fútbol en las colinas de Calabasas. Las llamas envolvieron los restos, pero se determinó que las quemaduras en los cuerpos ocurrieron después de la muerte.

El cuerpo de Bryant fue encontrado en un lado de los restos y su hija en un barranco en el lado opuesto.

La autopsia notó el tatuaje de Bryant de una corona en su hombro derecho, arriba de donde estaba impreso el nombre de su esposa, Vanessa. En el brazo derecho inferior estaban los nombres de tres de sus cuatro hijas: Bianka Bella, Natalia Diamante y Gianna Maria-Onore, la niña que murió con él.

No se menciona a la más joven, Capri Kobe, de solo 7 meses cuando murió su padre.

El único medicamento en el sistema de Bryant era el metilfenidato, que se vende bajo la marca Ritalin y se usa para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia.

Informe

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte no ha concluido qué causó el accidente en las afueras del condado de Los Ángeles, pero dijo que no había signos de falla mecánica en el Sikorsky S-76. No se espera un informe final durante meses.

La aeronave no tenía un dispositivo llamado Sistema de alerta y conciencia del terreno, que señala cuándo una aeronave está en peligro de tocar tierra.

Si bien la organización oficial ha recomendado que el sistema sea obligatorio para los helicópteros, la Administración Federal de Aviación solo lo requiere para las ambulancias aéreas. Ambos senadores de California han pedido a la FAA que ordene los dispositivos a raíz de la tragedia.

Los otros fallecidos fueron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa, Keri, y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de su hija; y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran las compañeras de equipo de Gianna.

Honores

Bryant es el único jugador de la NBA que hace que su equipo retire dos números en su honor. Fue seleccionado el mes pasado para el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Una ceremonia está programada para fines de agosto, aunque puede retrasarse hasta al menos octubre debido a la pandemia de coronavirus.

El deportista y su hija fueron honrados en un monumento público lleno de estrellas el 24 de febrero en el Staples Center en el centro de Los Ángeles, con 20 mil asistentes en el estadio donde Bryant pasó la mayor parte de su carrera de dos décadas con los Lakers. La fecha 2/24 correspondió con la camiseta No. 24 que usaba y la No. 2 usada por Gianna.

El mismo día, Vanessa Bryant presentó una larga demanda alegando que Zobayan fue descuidado y negligente al volar en la niebla y debería haber abortado el vuelo. También presentó un reclamo, un precursor de una demanda, contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles después de que los agentes supuestamente compartieron fotos no autorizadas del lugar del accidente.

El hermano de Zobayan, Berge Zobayan, dijo en una presentación judicial que Bryant conocía los riesgos de volar en helicóptero y que sus sobrevivientes no tienen derecho a daños de la propiedad del piloto, mientras que la compañía de helicópteros, Island Express, alega que no son responsables de los daños, llamando al choque, entre otras cosas, “un acto de Dios” y “un accidente inevitable” que estaba fuera de su control.

Los Ángeles / AP

