10 millones de venezolanos sin alternativas para ver televisión tras salida de DirecTV

DirecTV controla más del 40% del mercado de Tv en Venezuela / Foto: Cortesía

Éramos muchos y parió la abuela. En medio de un confinamiento “voluntario” decretado por el gobierno, la inesperada y repentina decisión de AT&T de cerrar las operaciones de DirecTV Venezuela deja a unos 10 millones de personas sin servicio de televisión -única forma de entretenimiento en medio de una cuarentena que podría extenderse por tiempo indefinido-, lo que significa que cerca de un tercio de la población no tendrá acceso a su principal fuente de información, en especial la oficial.

“Estamos hablando de más de dos millones de hogares y cerca de 10 millones de venezolanos que no podrá informarse de lo que está pasando, porque muchos de ellos puede que no tengan un teléfono inteligente para acceder a twitter o whatsapp, pero sí tienen DirecTV y esa es la forma no solo de entretenerse sino de informarse”, afirma el periodista William Peña, especialista en telecomunicaciones y tecnología.

Señala Peña que las consecuencias de esta decisión van más allá de la simple oferta de entretenimiento e información, tomando en cuenta que la televisión es la plataforma preferida por el gobierno para hacer llegar sus mensajes (la llamada hegemonía comunicacional), además de servir en estos momentos como sustento de las clases a distancia que intentan salvar el año escolar, interrumpido hace dos meses por la cuarentena preventiva por el coronavirus.

De acuerdo con el experto, ello afectará muy seriamente el papel hegemónico del Estado en materia comunicacional, al tiempo de dejar a millones de niños sin las clases a distancia que le permitan culminar el año escolar.

Recuerda además que la decisión de AT&T figuraba como la última en tomarse, pues ellos significaría suprimir 600 puestos de trabajo en el país, además de dejar a medio país sin señal televisiva.

No obstante, reconoce que la corporación estaba entre la espada y la pared, toda vez que las sanciones impuestas por EE.UU contra el gobierno obligaba a sacar del aire a Globovisión y las televisoras del Estado, lo que de haberse ejecutado inmediatamente hubiese significado el cierre de la señal por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Al respecto, fuentes internas de DirecTV señalan que ni siquiera los altos ejecutivos estaban al tanto de la medida, pues se tenía como el último recurso a tomar. Señalan además que el personal fue liquidado este mismo 19 de mayo.

Sin alternativas

De acuerdo con las estadísticas de Conatel, al cierre del primer semestre de 2019 Directv contaba con 1,99 millones de suscriptores, lo que representa 45,3% del mercado de televisión por suscripción del país, cifra que según Peña debió crecer a finales de 2019 por la migración de clientes de Cantv ante las fallas de la señal satelital de la empresa estatal.

“Cerca de la mitad de los clientes de televisión por suscripción no tienen alternativas pues, aun sin cuarentena, las empresas del área están colapsadas: el servicio de Cantv es pésimo y se agravó con la caída del satélite Simón Bolívar, Inter y NetUno no pueden suplir la demanda en estos momentos debido a la crisis que vive el sector y el país, por lo que no están aceptando nuevos usuarios”, acota Peña.

Caracas / TC

