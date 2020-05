Guaidó asegura que están trabajando para lograr un gobierno de emergencia nacional

Juan Guaidó aseveró que su lucha está destinada a recobrar el derecho al voto / Foto: Archivo

Juan Guaidó, presidente interino de la República, asegura que están trabajando intensamente para lograr una transición democrática y libre en Venezuela.

“Cuando hablamos de un gobierno de emergencia nacional, tiene que ver con otorgar las garantías a todos los sectores para poder lograr estabilizar el país (…) Hemos estado intensamente bajando las barreras para lograr una transición en Venezuela”, expresó Guaidó este miércoles, durante una entrevista con la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

Agregó que “La estrategia del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres responde a varios objetivos. La lucha es por recobrar el derecho al voto del venezolano. El árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral, debe ser elegido a través del Parlamento venezolano, pero a eso la dictadura se negó”.

En este sentido, indicó que la lucha va orientada con las elecciones libres y democráticas en Venezuela, y que la mejor resolución al conflicto venezolano sería una negociación.

“Es muy claro que el régimen de Maduro no va a acceder a condiciones electorales, porque se burlaron del proceso en Noruega y en República Dominicana. Por eso nosotros hablamos de forzar una negociación”, manifestó.

Enfatizó que “hoy más que nunca debemos ser muy firmes a la exigencia del venezolano, que hoy no tiene agua, no tiene alimentos, que no tiene vacunas. La oportunidad del venezolano radica en ese gobierno de emergencia nacional”.

Destacó la cifra de 5.5 millones de refugiados “una cifra más alta que la de Siria”, haciendo referencia a la escalada del conflicto venezolano que, a su juicio, no sólo afecta a los connacionales, sino también a los países vecinos.

Caracas / Redacción web

Share This:



































Comentarios