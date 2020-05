Vecinos de Brisas del Mar se quejan del desborde de aguas negras (+Fotos)

Los habitantes del sector barcelonés piden ayuda gubernamental para poder resolver el problema / Fotos: Samir Aponte

Vecinos de Brisas del Mar solicitaron el miércoles ayuda gubernamental, tras el reciente desborde de aguas negras en la zona.

Los líquidos putrefactos se aprecian el sector 3A-2 de la barriada barcelonesa y penetran en el interior de las casas.

Los habitantes sienten mucho temor de contagiarse de enfermedades infecciosas, pues no pueden abandonar sus hogares en momentos en los que cumplen una cuarentena por coronavirus.

Las aguas negras penetran a las casas de Brisas del Mar

Testimonios

“Hemos ido a conversar con las autoridades del garaje (municipal), pero todavía no responden a nuestras necesidades”, explicó Eurimar Hernández, habitante de Brisas del Mar. “Siempre nos dicen que los camiones vactor no sirven y que por eso no nos pueden ayudar. Tenemos niños pequeños y sentimos temor de que se nos enfermen con frecuencia”.

Gladis Crespo, otra residente del lugar, denunció que el problema de las cloacas desbordadas se presenta desde hace tres meses y todavía ningún funcionarios de obras públicas de la jurisdicción se han apersonado a solventar el problema de la zona.

“Estamos esperando, pero el problema se agrava”, señaló Crespo. “Mientras esperamos, mi niña sufre las consecuencias porque ha presentado vómitos y diarrea. Para evitar mayores males, nos vemos en la necesidad de bañarnos con la ayuda de una ponchera plástica. Todo eso lo hacemos para no pisar las aguas negras que entran a la casa”.

Valencia / Joseph Ñambre

