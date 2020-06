Armas valoró a los embajadores designados por Guaidó

Armas defendió la labor de los embajadores de Guaidó / Foto: Prensa Armando Armas

Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), valoró el martes las funciones de los embajadores designados por Juan Guaidó, mandatario interino de Venezuela, pues “sacrificaron sus comodidades” para ayudar a la “reconstrucción de la patria” desde el exterior.

“Los embajadores designados por el gobierno legítimo del Presidente Juan Guaidó llevan a Venezuela en el corazón y representan las ansias de libertad de todo un pueblo. Son mujeres y hombres excepcionales que ponen lo que tienen -y lo que no- en una lucha sin igual”, explicó Armas en un comunicado de prensa. “Nos referimos a venezolanos que ya estando fuera de su país acudieron al llamado de la patria, a pesar de no tener las comodidades internacionales (…) No estamos hablando aquí de diplomacia convencional. Olvidemos las lujosas cenas y cócteles, de gastos pagos y casas de lujo, de vehículos y conductores, sino de gente con compromiso”.

Crítica al gobierno

Criticó al gobierno de Nicolás Maduro de emitir comentarios peyorativos contra estos funcionarios que, a su juicio, se comprometieron políticamente con la recuperación nacional.

“El régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos dicen que son embajadores de un gobierno de fantasía de una República aérea. Por otro lado hay quienes los critican por considerar que no están haciendo lo que consideran debe ser su trabajo (…) Y es que no es un trabajo lo que hacen. Es una causa que asumen sin el mínimo de recursos ni logística. Están laborando día a día por una causa que une a todos los venezolanos: la libertad”.

Armas se siente orgulloso por la labor de los representantes de Guaidó y abogó porque el país “recupere la condición democrática”.

“Yo como venezolano me siento muy orgulloso de ellos. De su gesta, de las cosas que, por la posición que hoy ocupo, conozco que han hecho y hacen. De su entrega y dedicación. Para mi son embajadores de la dignidad. Esa que se resiste al oprobio y al crimen trasnacional organizado hecho poder político, con los peligros que para ellos y sus familias esto implica. Son activistas. Son embajadores de la resistencia. Le dan brillo al gentilicio venezolano en donde quiera que estén. A ellos mi reconocimiento y agradecimiento”, concluyó.

Caracas / Prensa Armando Armas

