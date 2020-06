Reacciones a la muerte del cantante Pau Donés

Donés falleció a los 53 años, debido a un cáncer que sufrió durante casi cinco años / Foto: AP

La muerte de Pau Donés de Jarabe de Palo fue sentida por la comunidad musical iberoamericana, que lo recordó en muchos casos como un querido amigo.

El músico de 53 años falleció el martes de un cáncer con el que batalló desde hace casi cinco.

“La muerte de Pau es una tristeza mayúscula para todos los que le conocimos. Pero la lección de vida y muerte que nos deja, es imborrable. Murió, seguro, como vivió toda su vida. Con una sonrisa” – Enrique Bunbury vía Twitter.

“Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo” – Alejandro Sanz vía Twitter.

“Un gran amigo, luchador, gran músico y mejor persona nos deja. Vuela en paz querido Pau” – Miguel Bosé vía Twitter

“Buen viaje guerrero de la vida… DEP” – Ana Torroja vía Instagram.

“Toda mi admiración y respeto a Pau, a su familia y equipo mi más sentido pésame. Se va un guerrero definitivo de la vida, un artista en todo el sentido de la palabra” – Juanes vía Instagram.

“Mi querido Pau aunque te lo dije en varias oportunidades nuevamente gracias por tu amistad en esos días que todo comenzaba para nosotros. ¡Ya nos volveremos a encontrar! Te extrañaran todas las flacas” – Carlos Vives vía Twitter

“Gran pérdida para el mundo de la música. Hemos perdido a uno de los grandes compositores y músicos actuales. Pau te echaremos de menos. Aunque lo hecho quedará en la historia y en la memoria de la gente” – Franco De Vita vía Twitter

“Viviste, como el que sabe,/de espaldas a los halagos,/bebiendo de un solo trago/todo el frasco de jarabe!/ …. Querido hermano, compañero de tantas y tantas. Te adoro. Te echaré tanto de menos” – Jorge Drexler vía Twitter.

“Era el verano del 97. Yo acababa de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los (que) éramos invencibles y todo estaba por hacer” – Ismael Serrano vía Twitter.

“Eterno Pau Donés…/Que la tierra te sea leve. /Aquí te cantaremos siempre” – Rozalén vía Twitter

España / AP

Share This:



































Comentarios