Este miércoles aumentó número de personas en las calles de Barcelona

Algunos comercios ya han reducido los protocolos de prevención del Covid-19 / Foto: Rafael Salazar

Este tercer día de cuarentena, correspondiente a la flexibilización 7X7 aplicada por el Gobierno nacional, un gran número de ciudadanos salió a abastecerse de alimentos en Barcelona.

En diversas calles de la capital anzoatiguense se notó una cantidad de personas mayor a los dos primeros días de retorno a la cuarentena. La mayoría frecuentaba expendios de productos de primera necesidad.

Uno de los aspectos más resaltantes es que han desaparecido progresivamente las largas colas de clientes para entrar a los establecimientos debido a que varios de ellos ya empiezan a permitir la entrada libre y la concentración de más de 10 personas adentro. En un reducido número de locales ya han aflojado los protocolos de higiene y protección contra el Covid-19 para quienes van a ingresar.

El ama de casa Norkys Rodríguez manifestó estar en desacuerdo con la modalidad de no aplicar gel de desinfección en las manos, en las entradas ni supervisar el uso de tapabocas, pues a su juicio genera nuevos riesgos de contagio para consumidores y empleados.

“Ya varios locales dejaron la prevención a un lado y permiten que entren grupos grandes de personas que no mantienen el distanciamiento social. Me parece muy peligroso porque el coronavirus no se ha acabado, al contrario los casos continúan aumentando”, expresó.

Milena Pérez / Barcelona

Share This:



































Comentarios