Capriles: Maduro entregó Primero Justicia a la nada

Capriles indicó que Maduro busca hacer elecciones a su antojo / Foto: Samir Aponte

En nota publicada en la página web de El Nacional, el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski, indicó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar una junta ad hoc del partido Primero Justicia busca que la gente se rinda y afirmó que el partido será entregado a una «basurilla muy corrupta».

«La razón de esta decisión lo que busca es que usted tire la toalla, que la gente claudique. Y ese es el dilema de quienes queremos un cambio en este país, no la discusión entre votar o no votar», dijo Capriles mediante una transmisión en Twitter.

El también excandidato presidencial llamó «alacranes» a la nueva junta ad hoc de Primero Justicia, encabezada por el diputado José Brito y aseguró que el partido no le pertenece a nadie.

«¿A quién le entregan Primero Justicia? A la nada. A los alacranes, una basurilla muy corrupta, porque todo está muy devaluado en nuestro país», dijo.

Capriles, también denunció que Maduro quiere comicios sin candidatos ni un CNE imparcial. «Esas no son elecciones, porque Maduro además tiene control del Tribunal mientras la Fuerza Armada Nacional se tapan los ojos».

«Hoy nos tocó a nosotros y no es una sorpresa, pero busca que usted piense que aquí no vale la pena seguir luchando, pero no vamos a tirar la toalla», advirtió Capriles.

Caracas / Redacción Web / EN

