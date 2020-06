E/S de la zona sur de Barcelona tuvieron menos colas este martes

Presidente de Asogas Oriente manifestó que este martes todas las E/S recibieron carga completa /Foto: Samir Aponte

Este martes, cuando se cumplen 16 días de la entrada en vigencia de los nuevos precios y modalidad de abastecimiento de combustible a nivel nacional, las estaciones de servicio (E/S) de la zona sur de Barcelona registraron menos colas, que las que se visualizaban desde el 1° de junio.

La fila de vehículos en espera de llenar sus tanques en la bomba La Redoma, por ejemplo, no superaba los 15 carros a eso de las 11:00 am. El comerciante Torivio Marcano, quien era el número ocho, dijo que no tenía ni 10 minutos de haber llegado.

“Me parece que corre muy rápido, no creo que tarde media hora. Yo vine a colocar los 60 litros que me faltaban para completar los 120 subsidiados (Bs 5mil el litro) al mes”, expresó.

En esta E/S tenían a dos personas encargadas de manejar el dispositivo de control. Lo único que le preguntaban a los conductores era el número de cédula, la cantidad de gasolina a solicitar y la forma de pago: biopago, efectivo, tarjeta de débito, crédito o divisas.

La E/S La Salida, conocida como Oasis, en la autopista José Antonio Anzoátegui, presentó aglomeración fue de transportistas, había más de 50 haciendo cola.

El economista y presidente de la Asociación de Gasolineros (Asogas) Oriente, Luis Pestana, manifestó que a diferencia de días anteriores, cuando las estaciones de servicio recibían una cisterna compartida entre varías, este martes todas fueron surtidas con la cantidad completa: 38 mil litros.

Por lo tanto, no descarta que la regulación y el buen funcionamiento de los dispositivos hayan contribuido en la reducción de los vehículos en espera de la gasolina a precio subsidiado.

Debido a la fluidez, la E/S Caribe,ubicada diagonal a la urbanización Los Cortijos, la cual funciona como Premium para la venta a precio internacional: 0,50 centavos de dólar el litro, lució vacía. Los bomberos permanecían parados, en la espera de que llegara un vehículo a abastecerse.

Elisa Gómez / Barcelona

