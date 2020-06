Trabajadores de PDV Marina se rebelan y denuncian que pretenden desmantelar esa empresa

Los marinos y capitanes de PDV declararon persona no grata a César Romero, presidente de la empresa / Foto: Cortesía

Los trabajadores de PDV Marina, empresa filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se bajaron de sus embarcaciones y salieron de los muelles para denunciar las pésimas condiciones en que laboran, los salarios de miseria que ganan, el desmantelamiento de esa compañía y atropellos laborales; así como para exigir la liberación de su compañero Bartolo Guerra.

Isidro Molina, capitán de remolcador, aseguró que sólo siete de estas embarcaciones están operativas, de 16 que trajeron entre los años 2012 y 2016. Se han venido deteriorando, agregó, por la irresponsabilidad de la gerencia que no les ha dado el mantenimiento adecuado.

“Esta situación afecta y limita la realización de maniobras. A todo ello se suma la indolencia de individuos como César Romero, presidente de PDV Marina, que vino a atropellar a nuestro compañero Bartolo Guerra, a quien mandó a meter preso. Esa fue su recompensa por haber reclamado porque estuvo 40 días embarcado y ni siquiera le dieron suficiente agua”, acotó Molina.

El trabajador también se quejó porque los gerentes cobran todo en dólares, pero a ellos les pagan unos poco bolívares.

Esta afirmación fue ratificada por el marino Efraín Marín, quien denunció que mientras ellos son lo que realizan las maniobras, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) se apropia de los beneficios, pues cobra 16 mil euros por cada movimiento y en lo que va de año ya han hecho 3 mil 600.

“Queremos denunciar que el INEA se ha venido convirtiendo en una empresa que les paga a sus trabajadores, a través de una empresa, 400 dólares gracias a la operación que realizan los barcos y los trabajadores de PDV Marina, en muelles de Petróleos de Venezuela. Pero esta situación se logra entender cuando uno cae en cuenta que el presidente de PDV es César Romero, quien al mismo tiempo es el presidente del INEA”, señaló.

El marino Riwie Rodríguez aseguró que este es el inicio de las protestas, “pues nos tienen trabajando jornadas ilegales de 40 días continuos, cuando lo normal son cinco a bordo por 10 libres, el agua es racionada y la comida no alcanza para todos. Nos tienen casi secuestrados en la embarcación, ya que no nos dejan salir del remolcador, nos tienen como esclavos. Ya perdimos el miedo, vamos a continuar protestando, discutiremos en asamblea ir hasta Caracas para hacer valer nuestros derechos y lograr la libertad de nuestro compañero Bartolo Guerra”.

Libertad y sin nada

Luis Díaz, también marino, dijo que uno de sus principales reclamos es la liberación de Bartolo Guerra, a quien le imputan una serie de delitos por el sólo hecho de reclamar mejores beneficios y un trato humano por parte de la directiva de la filial.

Aseguró que tienen más de tres años que no los dotan de implementos de seguridad. Además exigen la derogación del memorando 2792, el cual establece que los sindicatos no deben existir y que los trabajadores petroleros no pueden ganar más de 2 salarios mínimos.

Isidro Villegas, capitán de remolcador, manifestó que exigían la presencia en los muelles del presidente de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, para que verifique todas las denuncias que están haciendo.

“Queremos declarar persona no grata al capitán César Romero, pues vino a atropellar al trabajador y a tratar de imponerse para hacer sus negocios”, acotó.

Puerto La Cruz / José Useche

Share This:



































Comentarios