Murió Ian Holm, actor de “El señor de los anillos”

Holm fue nombrado caballero en 1998 por sus servicios al drama / Foto: AP

Ian Holm, un aclamado actor británico cuya larga carrera incluyó papeles en “Chariots of Fire” y “El señor de los anillos” ha muerto. Tenía 88 años.

Holm falleció pacíficamente el viernes por la mañana en un hospital, rodeado de su familia y su cuidador, según informó su agente, Alex Irwin, en un comunicado. Su enfermedad estaba relacionada con el Parkinson.

Una estrella del escenario y la pantalla, el artista ganó un Premio Tony al mejor actor destacado como “Lenny” en la obra de Harold Pinter “The Homecoming” en 1967.

Una figura establecida en la Royal Shakespeare Company, ganó un Premio Laurence Olivier al mejor actor por su papel principal de “King Lear” en 1998.

También fue merecedor de un Premio de la Academia Británica de Cine y obtuvo una nominación al Oscar de actor de reparto por interpretar al pionero entrenador de atletismo “Sam Mussabini” en la exitosa película de 1982 “Chariots of Fire”.

Holm apareció en “The Fifth Element”, “Alien”, “The Sweet Hereafter”, “Time Bandits”, “The Emperor’s New Clothes” y “The Madness of King George”. Más recientemente, interpretó a Bilbo Baggins en las trilogías “El hobbit” y “El señor de los anillos”.

“Su ingenio brillante siempre acompañó un brillo travieso en sus ojos”, expresó Irwin. “Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente”.

Holm se casó cuatro veces y tuvo cinco hijos.

Londres / AP

