El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en Anzoátegui (Sutta), Hugo Hernández, le solicitó al alcalde de Barcelona, Luis José Marcano, y a su tren ejecutivo reflexionar ante la orden de mudanza que tienen para más de cuatro paradas que van hacia la zona sur de la capital, las cuales están ubicadas en la calle San Carlos del sector La Chica de Barcelona, a una cuadra de la avenida Fuerzas Armadas.



Señaló que la alcaldía quiere reubicarlos para el mini terminal Hugo Chávez Frías, situado al frente del mercado Bolivariano, en la avenida Aeropuerto, en donde ya hacen vida otras líneas que van hacia los sectores El Viñedo, Caigua y San Miguel, entre otros.



“Se entiende que estamos en una cuarentena que tiene restricciones y ese terminal está lleno. No es que no estemos de acuerdo, pero yo creo que no están dadas las condiciones para meter a toda esa gente allá. Es que ni siquiera ha sido desinfectado”, expresó.



Dijo que ni siquiera el terminal municipal del sector La Aduana es visto por los transportistas como una opción para balancear la carga de las paradas, como al parecer, tiene pensado el ayuntamiento, pues después de las 2:00 pm la zona es peligrosa.



“Nosotros prácticamente no le hacemos daño a nadie porque no estamos en pleno centro, sino en la parte de atrás”, recordó.



