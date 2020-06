Temporada 2020 de la MLB se reanudará entre el 23 y 24 de julio

La temporada estaría reprogramada para jugarse en 60 compromisos / Foto: AP

En un comunicado publicado en la página web de las mayores, el Comisionado Robert Manfred, Jr. anunció la noche de este martes que la Major League Baseball anticipa iniciar su temporada regular del 2020 en aproximadamente un mes, el 23 o 24 de julio.

El anuncio viene después de la confirmación de que la Asociación de Jugadores de MLB ha aceptado los protocolos de salud y seguridad que guiarán el regreso al juego de MLB y de que los jugadores podrán presentarse a los entrenamientos para el 1ro de julio.

La salud y la seguridad de los jugadores y los empleados seguirán siendo las mayores prioridades de MLB en su regreso a juego. MLB está trabajando con una variedad de expertos en salud pública, enfermedades infecciosas y proveedores de tecnología para tener una estrategia exhaustiva que tiene como objetivo facilitar un regreso seguro.

MLB ha sometido un calendario de 60 juegos para la temporada regular, a ser revisada por la Asociación de Jugadores.

El calendario propuesto contará mayormente con partidos dentro de las divisiones, con la porción restante de los juegos de cada novena contra la división geográfica correspondiente de la liga opuesta (Este vs. Este, Central vs. Central y Oeste vs. Oeste) para poder reducir los viajes. Se espera que la gran mayoría de las novenas de Grandes Ligas realicen sus entrenamientos en los estadios de sus principales ciudades sedes.

“Major League Baseball está contento de anunciar que la temporada del 2020 está en el horizonte. Le hemos suministrado a la Asociación de Jugadores un calendario para jugar 60 partidos y estamos emocionados de brindarles Béisbol a nuestros grandes fanáticos pronto”,

dijo el Comisionado Manfred.

